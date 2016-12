Cheltuieli în plus în cârca Primăriei

După comasarea a două şcoli din comuna Seimeni, Primăria este nevoită să achite lunar câte 3.000 de lei din bugetul mic pe care îl are pentru a asigura combustibilul necesar transportului elevilor de la domiciliu la singura şcoala generală care a mai rămas în satul reşedinţă de comună. Primarul comunei, Lucian Blaj, susţine că efortul Primăriei este foarte mare şi nu ştie cât timp va mai putea efectua plata în condiţiile în care şi pentru maşină are o grămadă de taxe de plătit. „Noi nici măcar nu am fost înştiinţaţi că se va face comasarea unităţilor de învăţământ iar microbuzul este nevoit să parcurgă zilnic peste 100 de kilometri de drum. În condiţiile în care vom avea un buget mic şi anul acesta, va fi practic imposibil să asigurăm şi plata combusitbilului”, a declarat primarul din Seimeni.