Cheltuieli raţionalizate la Universitatea „Ovidius”

Noua conducere a Universităţii „Ovidius” împlineşte, în 14 martie, un an de la preluarea mandatului. Cu această ocazie, ieri, rectorul instituţiei de învăţământ, prof. univ. Tiberius Epure, a tras linie asupra activităţilor derulate pe parcursul anului. El a declarat că a reuşit ca, într-un an, să micşoreze datoriile acumulate de unele facultăţi, unele de ordinul a milioane de lei. „Exista risipă în multe zone. Universitatea noastră plătea chirie la privaţi. Anual, sumele erau de 200.000 de euro. Am renunţat la ele. Când am venit în fruntea universităţii, patru facultăţi erau pe plus cu cheltuielile, iar 12 erau pe minus. Acum sunt pe plus nouă dintre ele, iar şapte sunt pe minus”, a declarat rectorul.

DATORII DE MILIOANE DE LEI Epure a explicat că cele mai mari datorii le aveau Facultatea de Arte şi Facultatea de Matematică. Împreună, adunaseră datorii de 2,9 milioane de lei. Din fericire, într-un an, sumele s-au redus considerabil. Facultatea de Arte încă este pe minus, cu 260.000 de mii de lei, iar Facultatea de Matematică mai are, în prezent, datorii de 680.000 de lei. „Am reuşit să aducem pe plus facultăţi precum Medicină Generală, Medicină Dentară şi Farmacie, Litere şi Teologie. Facultăţile de Sport, Istorie şi Construcţii sunt aproape de zero cu datoriile, iar Facultatea de Fizică şi Chimie mai are 360.000 de lei şi Facultatea Ştiinţelor Naturii încă are acumulate datorii de 340.000 de lei”, a adăugat prof. univ. Epure. Parte din datorii sunt din cauza faptului că multe facultăţi plăteau chirii pe unele spaţii de învăţământ ale unor societăţi private, în ciuda faptului că universitatea ar fi avut variante să ofere locaţii. Potrivit lui, un exemplu în acest sens este Facultatea de Arte, reprezentaţii acestei facultăţi considerând că studenţii aveau nevoie de ceva mai specific. „Decât să plătim chiriile acelea pot eu să amenajez decorurile în spaţiile noastre. Banii pe care îi dau ca şi chirie pot să rămână la noi şi să facem altceva cu ei. Şi Facultatea de Farmacie avea o chirie destul de mare la Institutul Român de Cercetări Marine Constanţa, de mulţi ani. Un alt exemplu este Facultatea de Chimie care nu mai are aşa mulţi studenţi. Prin comasarea şi restrângerea activităţii am reuşit să ne folosim doar de spaţiile noastre. Sunt aspecte legate de management”, a mai spus rectorul. El a completat că, în timp ce pe de o parte restrânge activitatea şi externalizează servicii pentru cheltuieli mai mici, pe de altă parte, nici nu poate face angajatări pentru că, cel puţin deocamdată, posturile de la stat sunt blocate.

REGULAMENTE ACTUALIZATE O altă măsură a vizat actualizarea regulamentelor universităţii de stat cu actuala Lege a Educaţiei. „Pot spune, lipsit de modestie, că nu este nicio universitate în România care să aibă regulamentele updatate ca ale noastre. Erau regulamente care nu mai fuseseră actualizate din 2006. Acum, 98% din regulamente sunt conforme cu Legea Educaţiei”, spune cu mândrie rectorul. Printre măsurile de restrângere a cheltuielilor şi venituri mai mici decât anii trecuţi o veste bună este că, în 2012, s-au înmatriculat mai mulţi elevi decât în 2011. „Este o performanţă pe care nu am întâlnit-o la nicio universitate. Sunt unităţi care au valori mult sub cele din 2011”, a completat rectorul.