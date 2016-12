Cheltuieli reduse cu deplasările în străinătate

Chestorul Camerei, liberalul Dan Motreanu, a precizat, ieri, că PNL are o serie de propuneri pentru reducerea cheltuielilor deputaţilor: reducerea deplasărilor în străinătate, diminuarea costurilor de cazare, plata parlamentarilor pe baza cartelei de vot, nu a condicii de prezenţă. Motreanu a menţionat că, în urma solicitării PNL, s-a hotărât ca toţi chestorii Camerei împreună cu Secretariatul general şi secretarul general să întocmească un proiect de buget care să prevadă reducerea cheltuielilor cu 25-30%. Deputatul PNL a precizat că s-a menţinut doar deplasarea la nivelul APCE, unde România are drept de vot, cu menţiunea ca delegaţia să fie restrânsă şi cu posibilitatea renunţării la diurnă a participanţilor. Reanalizarea cheltuielilor pentru carburanţi şi a alocării maşinilor pentru parlamentari sunt alte aspecte asupra cărora liberalii consideră că trebuie să se îndrepte atenţia conducerii Camerei, pentru micşorarea cheltuielilor. Motreanu a menţionat că PNL nu susţine reducerea salariilor şi pensiilor, ci diminuarea cheltuielilor din administraţia publică centrală. În şedinţa Biroului Permanent de astăzi conducerea Camerei Deputaţilor va decide unde se vor reduce cheltuielile Camerei. (A.M.)