Cheltuieli reduse la jumătate

Aleşii locali din Saraiu s-au întrunit, în această săptămână, în şedinţă ordinară de Consiliu Local (CL), pentru a supune aprobării mai multe proiecte de hotărâre prioritare pentru această lună. Unul din cele mai importante puncte aflate pe ordinea de zi a fost aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs. Primarul din Saraiu, Vasile Băjan, spune că, pentru acest an, la fel ca multe primării constănţene, are un buget mai mic cu până la 30% faţă de anul trecut, iar împărţirea din puţinul vistieriei Primăriei către serviciile şi instituţiile subordonate se dovedeşte a fi o misiune extrem de dificilă. Dacă pentru acordarea ajutorului social şi pentru asistenţii personali Guvernul a alocat bani doar pentru jumătate de an, nici pentru cheltuielile de personal la unităţile de învăţământ din comună lucrurile nu stau mai bine, pentru că mai este nevoie de completări pentru a avea bani de salarii pentru întregul an. „Avem un buget foarte sărac în acest an. Bugetul e ca un cozonac, cu cât e mai subţire felia, cu atât sunt mai puţini bani şi ne descurcăm mai greu, însă poate o să fie bine până la urmă”, spune Băjan. Un alt punct pe ordinea de zi a fost încheierea contului de execuţie bugetară pe 2009, primarul afirmând că mai are nişte datorii de achitat, ceea ce se va intâmpla relativ repede, pentru că nu este vorba despre sume mari. Alt treilea punct pe ordinea de zi a fost aprobarea achiziţionării unor echipamente pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, dat fiind faptul că echipele de intervenţie, cum sunt pompierii, sunt la mare distanţă de comună şi ajung târziu în cazul vreunui incendiu.