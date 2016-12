Cheltuieli restrânse

Pentru acest an, bugetul Primăriei Ciobanu este cu 30% mai mic faţă de anul trecut. Asemenea celorlalte primării constănţene, administraţia locală din Ciobanu va trebui să se descurce cu banii primiţi de la Guvern, pentru că altă soluţie nu are. „Până la urmă o să supravieţuim în acest an cu acest buget şi sper să ne descurcăm cu toate cheltuielile care se vor ivi. Le vom restrânge atât de mult cât vom putea. Însă de proiecte nici nu poate fi vorba, pentru că nu vom putea iniţia altele noi. Nici nu mai ai chef să mai faci nimic dacă nu ai bani, măcar să primim banii pe proiectele iniţiate anul trecut prin Guvern”, a declarat primarul din Ciobanu, Ioan Suciu.