Cheltuielile IT în administraţie rămîn reduse

Conform studiului “Software and IT Services Industry (SITSI)”, realizat de compania de consultanţă Pierre Audoin Consultants (PAC), totalul cheltuielilor IT (hardware, software şi servicii informatice) alocate de administraţia publică locală şi centrală vor depăşi 500 milioane euro, în 2007. În acelaşi timp, PAC prognozează că investiţiile în serviciile de proiecte IT (consultanţă, integrare, dezvoltare software, training) din sectorul public din România (considerate purtătoate de valoare adăugată ridicată) vor fi de maximum 75 milioane euro, în acest an. Valoarea acestora este extrem de scăzută în comparaţie cu alte ţări din regiune, aceleaşi servicii, de exemplu, în Ungaria, ridicîndu-se la 114 milioane euro (la o populaţie de doar 10 milioane de locuitori). “Atît timp cît administraţia din România nu se va mobiliza pentru a pune bazele utilizării tehnologiei informaţiei în procesele activităţii zilnice la nivel central şi local, precum şi în relaţia cu cetăţenii, este greu de crezut că România va putea să evolueze ca stat, atît ca imagine internă şi externă, cît mai ales ca eficienţă şi transparenţă”, consideră directorul general al filialei pentru Europa Centrală şi de Est a PAC, Eugen Schwab. Conform PAC, în ultimii doi ani, foarte puţine proiecte importante au fost lansate în tehnologia informaţiei în România.