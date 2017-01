Cheltuielile pentru Apărare și progresul realizat la Baza de la Deveselu, discutate de Iohannis cu secretarul general al NATO

Președintele Klaus Iohannis a discutat astăzi cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, despre cheltuielile pentru Apărare, nevoia susținerii continue a NATO a țărilor din vecinătatea estică și progresul realizat de România în ceea ce privește Baza de la Deveselu. "Am abordat subiectul cheltuielilor de apărare în situația în care evoluțiile în materie de securitate la nivel internațional, în special în vecinătatea estică a regiunii, în Ucraina, dar și angajamentele asumate în cadrul NATO au determinat necesitatea creșterii de către România a acestor cheltuieli", a explicat Iohannis, după întâlnirea cu Jens Stoltenberg. El a arătat că l-a informat pe secretarul general al NATO că România a proiectat atingerea în 2017 a nivelului de 2% din PIB pentru Apărare și păstrarea acestui nivel pentru cel puțin zece ani. De asemenea, șeful statului a indicat că a discutat cu Jens Stoltenberg despre nevoia susținerii continue din partea NATO a țărilor din vecinătatea estică. "Am subliniat faptul că Ucraina, Georgia și R. Moldova trebuie să primească atenția deosebită a Alianței pentru a răspunde noilor provocări de securitate din regiune", a declarat Iohannis. El l-a informat pe secretarul general al NATO și cu privire la progresul făcut de România în dezvoltarea Bazei de la Deveselu, arătând că va deveni operațională în acest an. "Subliniez încă o dată natura defensivă a acestei baze și faptul că reprezintă o contribuție importantă a României în Parteneriatul cu SUA pentru a întări capabilitățile NATO", a adăugat șeful statului. Iohannis a punctat că a confirmat în cadrul discuției cu oficialul Alianței și contribuția semnificativă a României la misiunea NATO în Afganistan în spiritul solidarității din Alianță.