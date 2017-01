Cheltuim cei mai mulți bani pe cadouri din întreaga UE!

Românii îşi propun să cheltuiască pentru cadourile de Crăciun 110 euro, reprezentând o treime din venituri, ceea ce îi clasează pe primul loc în Europa în funcţie de raportarea la venituri, deşi cea mai mare sumă este alocată de britanici, de 420 euro, arată un studiu realizat de ING. Astfel, britanicii intenţionează să cheltuiască cel mai mult pe cadourile de Crăciun faţă de restul europenilor, americanilor şi australienilor, dar suma alocată de aceştia reprezintă 15% din veniturile lor medii lunare, rezultă din Raportul ING privind cheltuielile de Crăciun și Anul Nou, la care au participat peste 13.000 de persoane. Totuşi, românii sunt cei care intenționează să aloce pe cheltuielile de Crăciun cel mai mare procent din veniturile lunare nete, respectiv 32%, raportat la venituri nete medii lunare de 346 euro. Studiul a luat în calcul datele Eurostat pentru veniturile nete medii din anul 2013. Românii sunt urmaţi în clasament de cehi (cu 25% din venituri) și britanici (15%) în ceea ce privește cheltuielile de Crăciun în raport cu venitul net. "Cu toate că situația economică s-a îmbunătățit în cea mai mare parte a Europei, studiul relevă că majoritatea europenilor își mențin în acest an o abordare prudentă privind cheltuielile de Crăciun și intenționează să investească o sumă similară cu cea cheltuită în 2014. Doar unul din șase europeni (16%) intenționează să cheltuiască mai mult în 2015", se arată într-un comunicat ING. O treime din europeni (33%) au economisit pentru Crăciunul din acest an, cei mai mulți fiind cei din Marea Britanie (43%) și România (42%). În plus, mai puțin de una din zece persoane din Europa (9%) s-a îndatorat anul trecut pentru cheltuielile de Crăciun, ceea ce arată că majoritatea au o abordare prudentă. Cu toate acestea, britanicii și românii s-au îndatorat mai mult decât restul Europei (cu 15%, respectiv 16%). În timp ce unii declară că sunt dornici să își planifice cheltuielile și să economisească, studiul arată că aproape jumătate din europeni nu au încă un buget clar pentru Crăciun și nu știu cât de mult vor cheltui în final. Nemții sunt cei care declară în număr cel mai mare că vor stabili un buget clar pentru Crăciun (63%), în timp ce locuitorii din Polonia și Belgia (50%) nu sunt siguri că vor face acest lucru. Potrivit studiului, 40% dintre români sunt nehotărâţi cu privire la cât vor cheltui pentru Sărbători.