Cheltuim în funcţie de…

Persoanele care folosesc reţelele de socializare sunt mai predispuse la cheltuieli mai mari comparativ cu cele care nu sunt interesate de astfel de site-uri, potrivit studiului \"Integrated Social Media Sales Impact\" realizat de companiile Ogilvy şi Chatthreads. Potrivit studiului, persoanele care folosesc reţelele de socializare sunt de şapte ori mai predispuse la cheltuieli comparativ cu cele care nu folosesc astfel de platforme. Impactul reţelelor de socializare asupra consumatorilor creşte dacă aceştia sunt expuşi şi la alte tipuri de media, precum OOH (out of home), PR şi TV. Persoanele cu acces la social media şi expuse mesajelor comerciale OOH sau TV sunt de două ori mai predispuse la cheltuieli comparativ cu cei care nu au fost expuşi unor astfel de influenţe. Persoanele expuse la mesaje de pe reţelele de socializare care au şi citit materiale de presă sau editoriale au cheltuit cu 17% mai mult comparativ cu celelalte care nu au avut astfel de activităţi. \"Acest studiu încearcă să înţeleagă factorii care influenţează schimbările consumatorilor în ceea ce priveşte consumul. Am aflat că expunerea la mesajele de pe reţelele de socializare şi mai ales când este combinată cu expunerea la alte tipuri de media poate duce la o predispoziţie de două până la şapte ori mai mare la cheltuieli\", a declarat Irfan Kamal, Senior VicePresident, Digital and Social, la Ogilvy.