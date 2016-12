Cher are probleme de sănătate

Cântăreaţa şi actriţa Cher şi-a amânat mai multe concerte din turneul său din America de Nord, din cauza unei infecţii virale acute. Medicii care au diagnosticat-o pe vedeta americană i-au recomandat să stea la pat mai multe zile, precizează comunicatul dat publicităţii de reprezentanţii cântăreţei.

Artista în vârstă de 68 de ani, care în 2002 a pornit într-un turneu de adio, pe care încă nu l-a încheiat, a adăugat 14 concerte la lista de spectacole pe care ar urma să le susţină, după ce a petrecut două luni pe drum pentru o serie de show-uri care s-a terminat la mijlocul lunii iulie. Cher a amânat primele concerte, care ar fi trebuit să aibă loc mâine, la Albany, în statul New York, şi sâmbătă, în New Hampshire, mai scrie în comunicatul de presă, unde este precizat că spectacolele vor avea loc în luna octombrie. Artista trebuie să îşi înceapă turneul pe 15 septembrie, în Allentown, Pennsylvania, urmând să susţină şi două spectacole în New York, la faimoasa Madison Square Garden.

După ce a debutat în anii '60, în duet cu soţul ei, Sonny, cunoscând succesul cu hitul ”I Got You Babe”, Cher a îmbrăţişat cariera solo, care i-a adus celebritatea mondială, cu peste 100 de milioane de albume vândute în toată lumea.