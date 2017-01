Cher revine la muzică

Celebra cântăreaţă americană Cher, în vârstă de 63 de ani, a renunţat la gândul retragerii din showbizz şi intenţionează să revină în prim-plan cu un nou album şi un turneu mondial de promovare, potrivit presei internaţionale. Artista lucrează deja la piesele pentru noul disc, care vor servi şi drept coloană sonoră a filmului ”Burlesque”. În plus, cu ocazia galei World Music Awards, care va avea loc pe 10 mai, la Monte Carlo, Cher va lansa şi un single, intitulat ”Already Been There”. Iar ca tabloul reîntoarcerii să fie complet, cântăreaţa va pleca în turneu imediat după terminarea contractului cu cazinoul Caesar\'s Palace din Las Vegas. Remarcată atât ca solistă de muzică pop, cât şi ca actriţă, Cher are în palmares un premiu Emmy, un Grammy, un Oscar şi trei Globuri de Aur. În 1998, artista şi fostul ei soţ, Sonny Bono, au primit o stea pe aleea celebrităţilor din Los Angeles, Walk of Fame. Cei doi se lansaseră împreună în muzică, în anii \'60.