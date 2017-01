Cher ştie să facă spectacol

La 67 de ani, Cher este, fără îndoială, una din ultimele „showgirls“ din istoria muzicii! Într-un concert susţinut la Boston, în statul Massachusetts, Cher s-a prezentat în formă maximă. Cântăreaţa nu numai că şi-a uimit admiratorii cu vocea sa inconfundabilă, neatinsă de trecerea timpului, dar şi cu silueta obişnuită. În plus, a dat dovadă de energie ca la prima tinereţe şi a schimbat în timpul spectacolului nu mai puţin de şase costume. Concertul a avut loc în cadrul turneului său nord-american, intitulat Dressed To Kill Tour, pentru care nu a făcut economie la accesorii. Cher a cântat cele mai populare piese ale sale, “Believe”, “Turn Back Time” sau “I Got You Babe” şi a întruchipat, pe rând, diverse personaje, de la Cleopatra la Pocahontas. A îmbrăcat chiar şi legendarul costum negru care nu mai lăsa loc imaginaţiei, pe care l-a purtat în anul 1989, pe nava de război „USS Missouri“, unde a filmat videoclipul piesei “If I Could Turn Back Time”. Ceea ce a produs stupoare a fost faptul că Cher arăta la fel de bine, fără a lăsa să se vadă trecerea a 25 de ani. La un moment dat s-a deghizat în Beyonce Knowles, iar nu puţini au fost cei care s-au grăbit să declare că a cântat şi a arătat mai bine ca aceasta.

Cher a încercat să se pensioneze, anunţându-şi retragerea, numai că avea prea multă energie pentru a sta departe de scenă. Apoi, nu şi-a ascuns dezamăgirea că noile generaţii de cântăreţe nu fac destul spectacol pe scenă. Aşa că Cher a revenit în activitate, iar biletele la noul ei turneu prin SUA şi Canada s-au epuizat în timp-record. Turneul se va încheia în luna noiembrie.