Cheryl Cole rămâne în stare gravă

Cântăreaţa britanică Cheryl Cole, în vârstă de 27 de ani, internată de şase zile după ce a fost diagnosticată cu malarie, se află încă în stare gravă, iar prietenii săi spun că a fost la un pas de moarte. Prieteni apropiaţi ai vedetei britanice au declarat pentru publicaţia „The News of the World” că starea acesteia este departe de a se fi ameliorat. Cheryl Cole respiră cu ajutorul unui tub de oxigen şi nu poate vorbi. „Aproape că am pierdut-o, iar lupta e departe de a se fi terminat. E atât de slăbită, iar boala a pus stăpânire pe ea. Starea sa s-a agravat atât de mult încât a fost la un pas de moarte. Slavă Domnului că a fost diagnosticată la timp”, a declarat un prieten al acesteia.

Cheryl Cole, internată într-o clinică privată din Londra, nu poate vorbi şi are episoade de inconştienţă. Vineri, cântăreaţa a fost mutată din spitalul de boli tropicale într-o clinică privată. Apropiaţii cântăreţei se tem că în lipsa unei îngrijiri adecvate boala, care poate provoca insuficienţă renală şi chiar comă, va recidiva. „Faptul că respiră cu ajutorul unui tub de oxigen de şase zile şi că este încă în stare gravă arată cât de severe sunt lucrurile. Are lichid la plămâni şi nu poate fi tratată în acest moment”, mai spun sursele citate. Medicii afirmă că sistemul imunitar al lui Cheryl Cole nu putea fi mai slăbit de atât şi că recuperarea va dura foarte mult timp. Cântăreaţa eryl va rămâne spitalizată în următoarele două săptămâni şi nu va avea apariţii publice timp de alte două luni. Managerii săi au anulat următorul album al cântăreţei, care urma să fie lansat în preajma Crăciunului, şi apariţia acesteia la un festival luna viitoare. Nu va mai participa nici la reality-show-ul X Factor.

Cheryl Cole s-a îmbolnăvit de malarie în urma unei călătorii pe care a făcut-o în Tanzania în urmă cu trei săptămâni alături de iubitul său, dansatorul american Derek Hough. Cheryl Cole a fost transportată la spital weekend-ul trecut, după ce a leşinat în timpul unei şedinţe foto.