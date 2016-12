Chesoi vrea un nou mandat de consilier local

18:58:56 / 14 Ianuarie 2016

Vrabia malai viseaza ...

De ani si ani de zile , trogloditul asta , care a dus filiala locala in prapastie , se tot invarte , pentru a fi ales ceva , ca sa fie bagat in seama de popor . Ori el , ori Pavelescu , ori alti arici politici , gen Barde , sau Manea , sau Lupu , sau Dragomir si nu numai , nu au ce cauta in viata politica , pentru ca sunt niste pramatii , niste ratati ! Si ratarea , se ia , nu gluma ...