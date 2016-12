Chestorul Sorin Oprea, noul şef al Agenţiei Naţionale Antidrog

Agenţia Naţională Antidrog (ANA) are de ieri un nou director. Comisarul şef Bogdan Iasnic, care a asigurat interimatul până în prezent, a fost înlocuit de chestorul Sorin Oprea. Numirea în noua funcţie vine ca urmare a aprobării raportului întocmit de chestorul Oprea prin care acesta îşi exprima dorinţa de a coordona activitatea Agenţiei Naţionale Antidrog. Timp de un an şi jumătate, Oprea s-a aflat la comanda Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova. Anterior, a mai ocupat funcţia de director al Directiei Antidrog din cadrul Direcţiei Generale de Combatere a Crimei Organizate şi de director interimar al acestei structuri. Cu ani în urmă, chestorul Oprea s-a aflat şi la comanda Centrului Zonal de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog Ploieşti, iar în 2005 a asigurat interimatul la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Constanţa. Chestorul Sorin Oprea a participat la trei proiecte privind combaterea crimei organizate si a traficului de droguri promovate de institutii ale Uniunii Europene si a fost lider al proiectului Matra lupta împotriva drogurilor în parteneriat cu Olanda - 2006-2007. Mai detine, alături de alte diplome, si pe cea de specializare în combaterea traficului de droguri, acţiuni sub acoperire şi intervenţie, acordata de Academia Drug Enforcement Administration,(DEA) Quantico, Virginia, SUA. Noul sef al ANA este cunoscut pentru experinta sa managerială, fiind un bun cunoscător al domeniului luptei împotriva consumului şi traficului de droguri.