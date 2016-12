Concordia Chiajna a produs surpriza etapei a 16-a în Liga 1 la fotbal învingând, sâmbătă seară, pe teren propriu, liderul clasamentului, FC Steaua București. În celălalt meci disputat sâmbătă, CSM Poli Iași şi-a continuat seria negativă şi nu a reuşit să învingă în faţa propriilor suporteri penultima clasată, ASA Tg. Mureş.

Duminică este programată întâlnirea dintre CS Universitatea Craiova şi Astra Giurgiu, iar un succes al formaţiei oltene în confruntarea cu deţinătoarea titlului ar face ca oltenii să o egaleze în fruntea clasamentului pe Steaua.

Rezultate - vineri: FC Botoșani - FC Voluntari 0-1 (Ad. Bălan 45+1), Pandurii Tg. Jiu - ACS Poli Timișoara 2-2 (Antal 37, 54 / Ad. Popovici 16, Doman 60-pen.); sâmbătă: CSM Poli Iași - ASA Tg. Mureș 0-0, Concordia Chiajna - FC Steaua București 1-0 (N. Roşu 23).

Programul partidelor - duminică, 20 noiembrie, ora 17.30: CS Universitatea Craiova - Astra Giurgiu; luni, 21 noiembrie, ora 18.00: FC Viitorul - Gaz Metan Mediaș, ora 20.30: Dinamo București - CFR Cluj. Toate meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC Steaua 33p (golaveraj: 22-11), 2. CS U. Craiova 30p (23-15), 3. Gaz Metan 26p (20-16), 4. FC VIITORUL 26p (18-16), 5. CFR 23p (26-12), 6. Dinamo 23p (26-17), 7. Botoșani 23p (23-17), 8. Voluntari 21p (22-22), 9. Pandurii 20p (17-20), 10. Astra 17p (15-20), 11. Concordia 16p (8-18), 12. Iași 13p (13-19), 13. ASA 3p (12-29), 14. ACS Poli 1p (16-29). CFR și ASA sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.