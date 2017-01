Chiar dacă agenţia dă faliment, turiștii își vor recupera toți banii

Turiștii își vor putea recupera toți banii, începând de anul viitor, dacă agențiile de unde au achiziționat pachetele turistice vor intra în insolvență sau în faliment, odată cu înființarea unui fond mutual de garantare, a declarat, marți, Alin Burcea, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), prezent la o conferință de profil. "Fondul de garantare, la care lucrăm de șase ani, va aduce liniște pentru turiști. Ce înseamnă asta: astăzi se merge pe o asigurare la agenții de numai 50.000 de dolari, făcută de mine când eram secretar de stat în 2002, numai că atunci nu erau probleme de falimente. Este evident că 50.000 de dolari este o sumă foarte mică. Am încercat câțiva ani să discutăm cu companiile de asigurări, care au ele însele probleme și nu sunt interesate de temă, și singura formulă pe care am găsit-o este fondul de garantare", a spus Burcea. El a explicat că toate agențiile de turism din România vor contribui cu o sumă de bani la acest fond. "Probabil că intrarea va fi de câteva mii de euro, după care se va plăti o sumă anuală, astfel încât să se facă un fond de garantare care, la 1.500 de agenții, probabil va fi de câteva milioane de euro. Nu știu în ce măsură vom putea îndeplini directiva europeană potrivit căreia toate sumele încasate să fie garantate", a adăugat Burcea.

Potrivit acestuia, ANAT a comandat un studiu și, pe baza sa, va propune o variantă Autorității Naționale de Turism și Autorității de Supraveghere Financiară. Fondul mutual de garantare a agențiilor de turism nu va fi aplicat retroactiv, ci din momentul în care va intra în vigoare. "Vrem, nu vrem, trebuie să intre în vigoare pe parcursul acestui an, pentru că România se află sub amenințarea unei proceduri de infringement dacă nu o rezolvăm până la finele anului. Cred că va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2017. Păgubit înseamnă un turist care a achitat niște bani la o agenție, iar agenția respectivă intră în insolvență sau în faliment. Orice sumă se va recupera, însă vom limita suma totală la un milion de euro per agenție în primă instanță", a mai spus președintele ANAT.

În ultimii șapte ani, au fost câteva sute de turiști afectați de faptul că agențiile de unde își cumpăraseră pachete turistice au dat faliment, a completat el.