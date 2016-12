Chiara Mastroianni, premiată

Actriţa franceză Chiara Mastroianni va primi premiul de excelenţă la ediţia din acest an a Festivalului de Film de la Locarno. Actriţa, în vârstă de 38 de ani, fiica celebrilor Catherine Deneuve şi Marcello Mastroianni, va primi acest premiu pe 6 august. În 1994, Chiara Mastroianni a fost nominalizată la premiile Cesar, la categoria Cea mai bună actriţă franceză debutantă. În următorii zece ani, Chiara Mastroianni a devenit cunoscută în Franţa şi pe plan internaţional, graţie unor roluri din filme regizate de cineaşti celebri, precum ”Pret a porter / Crimă în lumea modei” de Robert Altman, ”Three Lives and Only One Death / Trei vieţi şi o singură moarte” de Raoul Ruiz sau ”Nowhere” de Gregg Araki.

Cea de-a 63-a ediţie a Festivalului de Film de la Locarno va avea loc în perioada 4 - 14 august. Fondat în 1946, prestigiosul festival, numit şi Pardo, este cel mai mare eveniment de gen dedicat producţiilor independente. În 2009, trofeul Leopardul de Aur a revenit regizoarei şi romancierei chineze Xiaolu Guo, pentru filmul său intitulat ”She, a Chinese”.