Chico, dorit de FC Braşov

După un tur de campionat cu evoluţii oscilante, FC Farul se pregăteşte pentru o remaniere considerabilă a lotului în vederea celei de-a doua părţi a actualului sezon al Ligii a II-a. Constănţenii i-au pierdut deja pe Paul Papp, întors la FC Vaslui după expirarea împrumutului, şi Dejan Rusmir, declarat liber de contract din cauza restanţelor financiare. Alţi doi jucători, Ion Barbu şi Cosmin Paşcovici, au fost anunţaţi că-şi pot căuta alte echipe, în timp ce căpitanul Alexandru Măţel este curtat insistent de spaniolii de la Almeria. Mutarea iernii ar putea fi însă plecarea golgeterului Chico, la FC Braşov, echipă care s-a interesat de situaţia portughezului încă din luna octombrie. Astfel, preşedintele grupării de sub Tâmpa, Dinu Gheorghe, a cerut referinţe despre Chico, însă transferul este îngreunat de suma cerută de oficialii constănţeni. Mai exact, portughezul este cotat la 300.000 de euro, în timp ce braşovenii ar dori ca în tranzacţie să intre şi un schimb de jucători. „Nu ştiu de vreo ofertă pentru mine, dar mi-aş dori să joc în Liga I”, a spus Chico înainte de a pleca în vacanţa de iarnă, în Portugalia. În vârstă de 28 de ani, atacantul portughez a marcat 9 goluri pentru FC Farul în tur, ocupând locul secund în clasamentul golgeterilor din Seria I. „La noi nu a venit nicio ofertă concretă, însă, Chico este transferabil dacă suma va fi convenabilă pentru club, mai ales că portughezul are cel mai mare contract din actualul lot. Altfel, am fost sunat de patronul lui FC Vaslui, Adrian Porumboiu, care m-a anunţat că Paul Papp nu va mai fi împrumutat la Constanţa”, a explicat preşedintele executiv al grupării de pe litoral, Sevastian Iovănescu. Oficialul constănţean a anunţat că este posibil ca mâine să fie desemnat noul tehnician al Farului, negocierile urmând să aibă loc la Bucureşti. „Este vorba de un antrenor român, altul decât variantele vehiculate până acum”, s-a limitat să declare Iovănescu.