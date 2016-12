Children of Bodom, Ensiferum şi Machinae Supremacy, în România!

O veste excelentă pentru iubitorii metal-ului dur din România: super-trupele Children of Bodom, Ensiferum şi Machinae Supremacy vor concerta, pe data de 20 aprilie, la Arenele Romane din Bucureşti. Evenimentul este inclus în “The Ugly World Tour 2011“.

Crimele odioase ce s-au petrecut în anul 1960, lângă lacul finlandez Bodom, au rămas un mister până în ziua de azi. Ele au creat multe controvesre în jurul lor şi stau ca bază inspiraţională a numelui uneia dintre cele mai importante trupe de metal a zilelor noastre. Originară din Espoo, oraşul căruia aparţine acest lac, formaţia Children of Bodom a luat fiinţă în 1993, la iniţiativa membrilor fondatori Alexi Laiho (voce, chitară) şi Jaska Raatikainen (tobe). Formaţia a debutat având ca inspiraţie trupe precum Entombed sau Obituary. Primul album, intitulat “Something Wild”, i-a adus pe scenă pe cei de la Children of Bodom împreună cu trupe precum Dimmu Borgir, Hypocrisy, The Kovenant sau Agathodaimon. Trupa este formată din Alexi Laiho - voce, chitară, Roope Latvala - chitară, voce, Henkka Seppälä - bas, voce, Janne Wirman - clape şi Jaska Raatikainen - tobe, percuţie.

În 1995, în Finlanda celor o mie de lacuri şi a numeroase trupe de toate felurile, lua naştere Ensiferum, o trupă ce a îmbinat din primele momente ritmurile metal cu sonorităţile folk, realizând epopei eroice cu muzica şi versurile înrădăcinate în pământul nordic. După cinci ani de activitate şi câteva schimbari de componenţă, tinerii muzicieni - unul dintre ei avea doar 16 ani - obţin un contract cu Spinefarm Records, casa de discuri care s-a ocupat, printre altele, de cariera conaţionalilor de la Nightwish. Primele două albume, „Ensiferum” şi „Iron”, creionează conceptul muzical şi liric al trupei, asezonat cu elemente de folclor finlandez şi trimiteri la epopeea naţională „Kalevala”, devenită cunoscută în lumea metal-ului prin muzica altor finlandezi, Amorphis, pe care cei de la Ensiferum îi privesc ca pe nişte precursori cărora le-au adus un omagiu prin preluarea „Into Hiding”.