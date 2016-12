Chile a triumfat, în premieră, la Copa America

A 44-a ediție de la Copa America s-a încheiat, sâmbătă noapte, cu mult-dorita victorie pentru reprezentativa țării gazdă a turneului, Chile. În marea finală, duelul dintre Chile și Argentina s-a încheiat nedecis, scor 0-0, după 120 de minute de joc, astfel că învingătoarea s-a decis la loviturile de departajare. Pentru Argentina a marcat doar Lionel Messi, ratând Gonzalo Higuain şi Ever Banega, în timp ce pentru Chile au punctat de la punctul cu var Matias Fernandez, Arturo Vidal, Charles Aranguiz şi Alexis Sanchez. „Este un vis devenit realitate. Meritam acest titlu. Este genial pentru noi, jucătorii, dar şi pentru ţara noastră, care avea nevoie de acest titlu. Această generaţie merita să câştige. Va trebui să ne concentrăm pe preliminariile Cupei Mondiale din 2018, dar pentru moment trebuie să profităm de acest succes”, a declarat Arturo Vidal. „Suntem foarte trişti. Este o tortură să pierzi. Am venit, am făcut lucrurile bine şi nu am câştigat nimic. Este karma şi trebuie să trăim cu ea. Sper că în viitor Argentina va câştiga. Am jucat trei finale de Copa America, în 2004, 2007 şi 2015, şi le-am pierdut pe toate trei. Nu găsesc nicio explicaţie”, a spus argentinianul Javier Mascherano. În finala mică, Peru a învins Paraguay, scor 2-0 (Carrillo 48, Guerrero 89).