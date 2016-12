Chile va înfrunta Argentina, în ultimul act la Copa America

Reprezentativa de fotbal a statului Chile a învins, joi dimineață, selecționata Columbiei, cu scorul de 2-0, şi s-a calificat în finala ediţiei centenare a Copei America, acolo unde va întâlni Argentina. Chile a condus cu 2-0 încă de la pauză, iar startul reprizei secunde a fost amânat minute bune din cauza unei furtuni caree s-a abătut asupra oraşului Chicago. Meciul s-a reluat după o pauză de două ore, însă gazonul arenei „Soldier Field” nu a rezistat ploii torenţiale, iar repriza a doua s-a jucat pe un teren îmbibat cu apă.

După 7-0 cu Mexic, în sferturile de finală, deţinătorii trofeului au început perfect şi meciul cu naţionala Columbiei. Mijlocaşul Charles Aranguiz, de la Bayer Leverkusen, a deschis scorul încă din minutul 7, iar Jose Pedro Fuenzalida a dublat avantajul chilienilor patru minute mai târziu. Naţionala antrenată de Juan Antonio Pizzi este urmărită de ghinion, Pedro Pablo Hernandez, accidentat, fiind înlocuit după doar o jumătate de oră de joc. În precedentele partide s-au mai accidentat Arturo Vidal şi Marcelo Diaz. După pauză, de la columbieni a fost eliminat Carlos Sanchez, în minutul 56.

„Noi am jucat bine, însă Chile are o echipă foarte puternică. După pauză am sperat într-o revenire însă lucrurile nu merg mereu aşa cum îţi doreşti”, a spus, la finalul meciului, mijlocaşul columbian Juan Cuadrado.

Rezultatul trimite naţionala statului Chile în finala de duminică, programată la New Jersey, împotriva Argentinei. Va fi un prilej pentru o revanşă a naţionalei lui Lionel Messi, care a pierdut trofeul anul trecut, tot într-o finală cu Chile, scor 1-4, după executarea loviturilor de departajare.

