Chimpex - o nouă rundă administraţie versus sindicat

La doar două luni de la încheierea celei mai lungi greve din istoria societăţii Chimpex, apele se tulbură din nou în curtea operatorului portuar. După ce au luptat prin toate mijloacele pentru a obţine salarii mai mari şi condiţii civilizate de muncă, oprind lucrul şi pichetînd chiar şi oficiile diplomatice ale Turciei în ţara noastră, angajaţii s-au ales doar cu promisiuni. Pe lîngă faptul că majoritatea salariaţilor care au au fost în greva de două luni, au fost trimişi acasă, administraţia Chimpex a notificat sindicatul că are în vedere, pe parcursul acestui an, disponibilizarea unui număr de 187 de salariaţi! Decizia societăţii a atras furia liderului Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Portuare (FNSP) Constanţa, Petre Costel, care a declarat că, deşi în august 1999, cînd Chimpex a fost privatizată prin vînzarea a 70% din acţiuni de către Fondul Proprietăţii de Stat spre Rompac SA, administraţia s-a obligat să realizeze investiţii în capacităţile de producţie, cît şi în vederea adaptării utilajelor din societate la condiţiile de mediu impuse de normele legislative, pînă acum nu s-a întîmplat nimic. “Chiar înainte de vînzarea pachetului de acţiuni, au fost disponibilizaţi, prin concediere colectivă, 460 de salariaţi din cei 1.050. Şapte ani mai tîrziu, cu toate că societatea a fost preluată de noul acţionar majoritar Azomureş, au fost disponibilizaţi alţi 220 salariaţi. Se pare că aceasta este politica preferată a administraţiei Chimpex, întrucît nici nu s-a terminat bine greva şi cei din conducere vor să scape de 190 salariaţi. Putem constata că, în mai puţin de un deceniu, au fost disponibilizaţi 800 angajaţi, ceea ce ne face să credem că investitorii privaţi din această societate nu au avut alt scop decît obţinerea unor profituri foarte mari cu investiţii minime”, a declarat Costel. Sindicaliştii au făcut deja primul pas pe calea rezolvării paşnice a unui posibil conflict la Chimpex, trimiţind o sesizare conducerii Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime (CNAPM) Constanţa, în calitatea de administrator al domeniului public. În demersul acestora se arată că „Interesul general este ca în cele zece dane aflate în exploatarea societăţii, să fie operate cantităţi cît mai mari de marfă, mai ales că noul acţionar majoritar al Chimpex, Azomureş, şi-a asumat aceste obligaţii încă din 2004”. “Pînă în acest moment au fost achiziţionate zece autocamioane care, într-un an de zile, nu au fost pornite din garajul societăţii. Totodată, preconizata investiţie în terminalul de chimice lichide despre care se vorbeşte încă din 2004, este greu de crezut că va fi realizată vreodată”, a declarat liderul Sindicatului Liber Portuar Chimpex, Florin Coman. Acesta consideră că motivaţia disponibilizării - lipsa contractelor de operare - nu este legală şi că, în situaţia în care societatea va rămîne cu doar 200 de angajaţi, activitatea firmei va fi paralizată. “Dacă reprezentanţii societăţii nu vor înţelege ilegalitatea acestei decizii, îi vom acţiona în instanţă. Este un management prost la Chimpex, dar nimeni nu vrea să vadă acest lucru. Nu au contracte din cauza lor, nu a noastră. Sperăm ca cei din conducerea CNAPM să se sesizeze şi să oblige administraţia să respecte legea”, a completat Coman. În replică la acuzaţiile sindicaliştilor, directorul administrativ al Chimpex, Teodor Bolocan, a declarat că muncitorii au condiţii foarte bune de muncă, astfel că nu se pune problema disponibilizărilor. “Oamenii au fost în grevă generală, dar situaţia a revenit la normal. Nu cred că cineva se gîndeşte la disponibilizări, mai ales că sînt preconizate investiţii de zeci de milioane de euro în cadrul societăţii”, a declarat Bolocan.