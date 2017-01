China, a treia ţară care a ajuns pe Lună

Sonda spaţială chineză Chang'e-3, care transportă primul vehicul de explorare lunară teleghidat al Chinei, numit ”Iepurele de jad”, a aselenizat sâmbătă noapte. Este prima dată când China reuşeşte să aselenizeze o sondă spaţială, devenind a treia naţiune care realizează acest lucru, după SUA şi URSS.

Sonda a atins solul pe o câmpie largă de 400 de kilometri, cunoscută sub numele latin Sinus Iridium sau sub numele de Golful Curcubeelor, o zonă încă neexplorată de pe suprafaţa Lunii. Alunizarea este partea cea mai dificilă a misiunii, a avertizat Academia de Ştiinţe chineză într-un mesaj difuzat pe internet. Aparatul responsabil de alunizare utilizează captori pentru a identifica o suprafaţă plană şi propulsoare care să-l ghideze până acolo. Odată atinsă suprafaţa lunară, sonda îşi va elibera vehiculul de explorare teleghidat. ”Iepurele de jad” este un dispozitiv utilizabil pe orice teren, cu şase roţi, ticsit de aparatură electronică şi cântărind aproximativ 120 kilograme. Potrivit institutului de cercetări pentru sisteme aerospaţiale din Shanghai, ”Iepurele de jad” poate urca pe pante înclinate până la 30 de grade şi poate dezvolta o viteză de 200 metri pe oră.

Potrivit legendei, Iepurele lunar, sau Iepurele de câmp al Lunii, trăieşte pe Lună, unde prepară elixirul nemuririi într-un mojar. Animalul... farmacist are drept companie pe Chang'e, zeiţa chineză a Lunii. ”Iepurele de jad” are misiunea să efectueze analize ştiinţifice, în special geologice. Dotat cu panouri solare pentru a-şi furniza energie, el va trimite spre Terra imagini tridimesionale ale satelitului său. Această alunizare va marca progresul cel mai recent al ambiţiosului program spaţial chinez. China consacră miliarde de dolari cuceririi spaţiului, supervizată de Armata Populară de Eliberare şi percepută ca un simbol al noii puteri a ţării sub egida Partidului Comunist. Tema se înscrie în ”visul chinez”, sloganul aflat la baza politicii preşedintelui Xi Jinping. China speră să devină, prin programul său Chang'e, prima ţară din Asia care trimite un om pe Lună, probabil după 2025.

ŞI ALŢII AU AMBIŢIE Iranul a anunţat sâmbătă că a trimis o a doua maimuţă în spaţiu şi a adus-o înapoi teafără, aceasta fiind cea mai recentă demonstraţie a capacităţilor acestei ţări de a lansa rachete în spaţiu. Potrivit agenţiei de stat IRNA, ”preşedintele Hassan Rohani i-a felicitat pe cercetătorii şi experţii iranieni pentru că au trimis cu succes o a doua creatură vie în spaţiu”. Preşedintele Rohani a folosit platforma de socializare Twitter pentru a marca cel mai recent eveniment, o demonstraţie a capacităţilor Iranului de a trimite rachete în spaţiu, care provoacă îngrijorare în rândul puterilor vestice şi al unor state din Golf în ceea ce priveşte ambiţiile nucleare ale Iranului. Iranul a mai anunţat în luna ianuarie anul acesta că a trimis prima sa maimuţă în spaţiu.