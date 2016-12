China dă liber la vânzarea de console de jocuri video

Consiliul de Stat, instanţa decizională supremă din China, a anunţat că a decis să ridice, temporar, interdicţia privind comercializarea de console străine de jocuri video, o decizie care deschide calea marilor producători, precum Sony Corp., Microsoft Corp. şi Nintendo Co., pe o piaţă de 14 miliarde de dolari. Suspendarea acestei interdicţii, care datează din 2000, permite companiilor străine să asambleze console de jocuri video în zona de liber schimb din Shanghai şi să le comercializeze în China după inspecţia departamentelor culturale, a anunţat Guvernul chinez într-un comunicat publicat pe pagina sa de internet. Autorităţile chineze nu au precizat cât va dura suspendarea şi nici care sunt cerinţele pentru companiile străine care doresc să-şi comercializeze consolele de jocuri video pe piaţa proprie.

Oficial, consolele de jocuri video sunt interzise în China, însă, cu toate acestea, sunt disponibile pe piaţă prin canalele neoficiale. În plus, consumatorii chinezi preferă să joace jocuri video pe computerele persoanale şi pe smartphone-uri. Potrivit celor mai recente date, piaţa de jocuri video din China a crescut cu 38% în 2013, ajungând la 83,17 miliarde de yuani, circa 10,10 miliarde de euro. Ca urmare a interdicţiei consolelor, jocurile pe PC controlează aproape două treimi din piaţă, jocurile pe telefoane mobile controlează 13,5% din piaţă, iar jocurile online au o cotă de 15,4%. La nivel global, consolele de jocuri video profită de faptul că la finele lui 2013 a fost lansată o nouă generaţie de aparate, în frunte cu PlayStation 4 de la Sony şi Xbox One de la Microsoft.

Nu numai jocurile video merg bine în 2014: şi vânzările de smartphone-uri şi tablete echipate cu sistemul de operare Android, dezvoltat de Google, vor depăşi în acest an pragul de un miliard de unităţi. Potrivit estimărilor firmei de cercetare de piaţă Gartner, sistemul de operare Android, adoptat de mari producători, precum Samsung, HTC şi Sony, va echipa un număr de 1,1 miliarde de dispozitive mobile care ar urma să fie vândute în acest an, în creştere cu 26% comparativ cu anul trecut, graţie în mare parte cererii puternice de pe pieţele emergente. În schimb, sistemele de operare iOS şi Mac OS, dezvoltate de Apple, ar urma să fie utilizate de cele 344 milioane de noi iPhone, iPad şi Mac-uri care vor fi vândute în acest an, în creştere cu 28%, comparativ cu 2013. În ceea ce priveşte sistemul de operare Windows, dezvoltat de Microsoft, care domină segmentul computerelor personale şi cel al notebook-urilor, acesta ar urma să echipeze 360 milioane de noi dispozitive în 2014, faţă de 328 milioane în 2013. Vânzările de PC-uri şi notebook-uri au fost afectate de popularitatea tabletelor, ale căror vânzări ar urma să crească cu 47% în acest an, până la 263 milioane unităţi. Gartner prognozează că vânzările combinate de dispozitive ar urma să crească cu 7,6% în 2013, până la 2,48 miliarde unităţi.