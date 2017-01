China, devastată de un puternic seism

Un cutremur de 7,8 grade pe Scara Richter, produs luni, s-a soldat cu peste 9.000 de morţi numai în provincia chineză Sichuan, unde a fost localizat epicentrul, a anunţat guvernul, citat de agenţia China Nouă. Mii de persoane au fost rănite. Provinciile Gansu, nord-vest, Yunnan, sud-vest, ca şi municipalitatea Chongqing din sud-vest au fost afectate şi autorităţile se tem că bilanţul victimelor, care creşte de la oră la oră, va fi mult mai mare. Numeroase clădiri s-au prăbuşit, iar în districtul Beichuan, 80% dintre clădiri au fost distruse. Această regiune se află la circa 90 kilometri nord-est de Wenchuan, oraş cu 118.000 locuitori din Sichuan şi locul în care a fost localizat epicentrul seismului produs la doar zece kilometri adîncime. Un angajat al Biroului de Seismologie a spus că numeroase case s-au prăbuşit, ceea ce poate însemna foarte multe victime, în localitatea Dujiangyan din apropiere de epicentru. Circa 850 de liceeni se aflau, luni seară, prinşi sub dărîmături după ce clădirea în care se aflau s-a prăbuşit. 50 de decese sînt confirmate. Tot în această provincie, cea mai afectată, două uzine de produşi chimici s-au prăbuşit, sute de angajaţi fiind prinşi sub dărîmături. Aproximativ 6.000 de persoane au fost evacuate, dar din uzine s-au scurs 80 de tone de amoniac lichid. În plus, unda seismică a provocat prăbuşirea a opt şcoli şi a unui spital. Premierul chinez a vorbit despre un dezastru. Localnicii din Chengdu, capitala Sichuan, au explicat că au simţit o zguduitură puternică, ce a spart geamurile, dar nu au vorbit despre victime. Aeroporul internaţional local a fost temporar închis, dar transportul public şi reţeaua de electricitate funcţionează normal. Preşedintele Hu Jintao a ordonat mobilizarea maximă: armata a fost trimisă pentru a asista guvernul local din districtul Wenchuan în a evalua situaţia şi a ajuta în operaţiuniler de salvare, a explicat Tian Yixiang, ofiţer al Armatei Populare de Eliberare.

Cutremurul a fost resimţit la mii de kilometri distanţă, de la Shanghai la Beijing, dar şi la Hong Kong, Taipei. “Totul a început să se mişte, era ca un vertij”, a povestit o femeie din Shanghai care lucrează în cel mai înalt turn al oraşului. La Beijing, sute de angajaţi au ieşit în grabă din birouri, cu telefoanele mobile la ureche, pentru a afla veşti despre cei apropiaţi. Un alt cutremur s-a produs apoi în estul capitalei, avînd magnitudinea de 3,9 grade. Nu s-au semnalat victime sau pagube. Instalaţiile olimpice nu au fost avariate, a informat Comitetul de Organizare. Preşedintele SUA a prezentat condoleanţe poporului chinez şi s-a oferit să trimită ajutoare în această ţară. China este lovită periodic de seisme. Unul dintre cele mai puternice a făcut, oficial, peste 200.000 de morţi în 1979, la Tangshan, dar experţii occidentali vorbesc de 700.000 de morţi.