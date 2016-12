China face jocurile în domeniul telefoniei mobile

AFACERI DE MILIARDE La sfârşitul lui noiembrie, China a anunţat că are 1.104.000.000 de utilizatori de telefoane mobile, după o creştere de aproape 118 milioane în primele 11 luni ale anului. Acest lucru înseamnă că 82% din populaţia Chinei foloseşte un telefon mobil, deşi este posibil ca multe dintre aceste telefoane mobile să aibă carduri dual sim, aspect neluat în considerare în raportul oficialilor de la Beijing. Numărul utilizatorilor de telefonie 3G a ajuns la 220 de milioane, adică 20% din utilizatorii de telefoane mobile. Şi numărul de utilizatori de internet în bandă largă a crescut cu 24.030.000, în timp ce numărul de utilizatori de internet mobil a crescut cu 111 milioane, la 750 de milioane. Din ianuarie până în noiembrie 2012, veniturile obţinute din comunicaţiile mobile din China au totalizat 724,53 miliarde de yuani, circa 116,26 miliarde de dolari, cu o creştere de 11% faţă de aceeaşi perioadă din 2011.

Creşterea rapidă a pieţei telefoanelor inteligente din China înseamnă că în 2013 va întrece SUA. Conform unui studiu, China are 167 de milioane de utilizatori de iOS sau Android, comparativ cu 181 de milioane în SUA. China a întrecut pentru prima dată SUA la numărul de smartphone-uri vândute în 2011. Atunci, 24 de milioane de aparate au fost vândute în China, faţă de 23 de milioane în SUA. Se estimează că în 2013, Lenovo, producătorul aparatului LePhone, care foloseşte sistem Android, va deveni cel mai mare producător de telefoane inteligente, graţie vânzărilor din China, devansând Samsung. Alte branduri locale care vor înregistra rezultate bune sunt Xiaomi Tech, considerat ”Apple-ul Chinei”, Yulong, ZTE şi Huawei. Deocamdată, iPhone-ul continuă să fie extrem de popular în China, însă nu va fi suficient pentru a păstra cota de piaţă a Apple, ceea ce va duce la erodarea popularităţii sale.

ANUL CONFRUNTĂRII Cei patru mari giganţi din sectorul IT, Apple, Google, Facebook şi Amazon, şi-au încălcat, treptat, tot mai mult teritoriile, în ultimii ani, iar în 2013, războiul va escalada pe două fronturi, hardware şi căutare online. În special Google şi Amazon vor să-şi crească prezenţa în domeniul hardware, pentru a spori loialitatea propriilor clienţi şi pentru a avea un control mai puternic asupra serviciilor software. Apple, pe post de răspuns, dezvoltă tot mai mult software propriu, pentru a-şi diferenţia produsele. După achiziţia de 12,5 miliarde de dolari a companiei Motorola Mobility, Google vrea să folosească producătorul de telefoane mobile pentru a lansa noi dispozitive cu sistem de operare Android, cu care să-şi protejeze afacerile de Apple. Amazon s-a implicat mai puternic în acest conflict, prin lansarea tabletei Kindle Fire şi testează şi propriul telefon. Concomitent, toate cele patru companii consideră căutarea online şansa de a-şi păstra clienţii şi a profita de pe urma lor. În timp ce Google a dominat această piaţă, mulţi ani, rivalii vor să-i submineze poziţia, prin căutarea online de pe smartphone-uri şi alte dispozitive mobile, precum şi prin servicii ce permit recomandări din partea prietenilor. Cele patru companii se înfruntă şi pe alte segmente, de la retail la publicitate online.

CEARTA PE PATENTE Apple are cea mai periclitată poziţie şi trebuie să arate că ştie să se apere. Rivali de la Samsung şi Amazon atacă poziţiile companiei care în ultimii ani a redefinit piaţa IT, prin lansarea unor produse ca iPhone şi iPad. Amazon vizează Apple şi pe piaţa tabletelor. Ultima versiune Kindle Fire a fost primită pozitiv de experţi. Pe de altă parte, Samsung vrea să se protejeze şi încearcă să obţină o interdicţie pentru importul şi vânzarea în SUA a unor produse ale companiei suedeze Ericsson, parte a unei dispute privind patentele. Samsung a transmis cererea Comisiei pentru Comerţ Internaţional din SUA, după ce Ericsson, producător de echipamente pentru reţele de telecomunicaţii, a depus documente, în luna decembrie, pentru a opri accesul pe piaţa americană a unor produse wireless ale Samsung, inclusiv gama de tablete şi smartphone-uri Galaxy. Ericsson nu vrea să continue negocierile şi are cerinţe nerezonabile, susţine Samsung.