China: în zimbrul românesc zace un tigru economic

RELAŢII CONSOLIDATE Cel mai important eveniment politic şi economic din ultimul deceniu, pentru România, a adus la Bucureşti pe premierul Chinei, Li Keqiang, însoţit de câteva sute de oameni de afaceri din China, dar şi premierii celor 16 state din Europa Centrală şi de Est. Este vorba despre cea de-a treia ediţie a Forumului economic şi comercial China - Europa Centrală şi de Est, care s-a desfăşurat ieri la Bucureşti, după ce prima ediţie a avut loc la Budapesta, în 2011, iar cea de-a doua, la Varşovia, în 2012. ”China are nevoie de prieteni politici pe termen lung şi de încredere, precum şi de parteneri comerciali la nivel mondial, iar România şi ţările din zonă au o tradiţie în acest sens, în vederea unei relaţii care se poate dezvolta în viitor”, a declarat premierul Victor Ponta, în deschiderea Forumului. Premierul a continuat afirmând că şi China are nevoie, de asemenea, de o Europă puternică, de un partener puternic pe scena mondială şi, cu cât mai puternică este Europa, cu atât va fi mai bine pentru China şi pentru restul lumii. ”Însă trebuie să spun astăzi, aici, foarte clar: Europa poate fi puternică doar dacă toate ţările din Europa se dezvoltă, din punct de vedere economic, suficient de rapid pentru a creşte standardele de trai, infrastructura şi serviciile sociale, iar Europa poate fi puternică doar dacă toate ţările prezente astăzi aici, chiar dacă nu sunt încă membre ale UE, se pot integra în acest program cât mai rapid şi vor reuşi, prin investiţii, să micşoreze decalajele existente în prezent”, a spus Ponta.

STUDENT SAU TIGRU? Premierul a precizat totodată că ultimele cifre şi previziuni cu privire la România şi la celelalte ţări din regiune sunt pozitive şi încurajatoare, România având cea mai crescută rată de creştere din UE, cu o datorie publică şi un deficit bugetar scăzute. ”Permiteţi-mi să fac o comparaţie. Regiunea noastră este precum un student care este plin de energie, care tocmai a terminat facultatea, plin de ambiţie şi muncitor, care tocmai s-a mutat la oraş şi face parte din societate, aşa cum şi-a dorit dintotdeauna, însă el este tânăr şi este slab plătit, întrucât salariile mari sunt pentru oamenii cu mai multă experienţă. I-ar plăcea să înveţe mai mult şi să fie format mai bine, însă cursurile sunt foarte scumpe şi el nu-şi permite să le plătească, nu poate să acceseze tehnologiile performante din acelaşi motiv. Nu are casă şi maşină, iar băncile preferă să acorde credite clienţilor mai vechi, nu unui tânăr cu cotă de risc crescută”, a spus Ponta. Comparaţia premierului român a fost completată de premierul Chinei, Li Keqiang. ”Cred că România va deveni un tigru al Europei şi, dacă toţi tigrii se vor reuni şi vor colabora, se va dezvolta o piaţă uriaşă”, a spus Li Keqiang. El a adăugat că Europa, în mod particular Uniunea Europeană, este cel mai mare partener comercial al Chinei, dar că, în cadrul relaţiilor comerciale China - UE, comerţul cu ţările din Europa Centrală şi de Est reprezintă doar 10%, iar volumul investiţiilor este şi mai mic, fapt ce constituie un potenţial deosebit pentru dezvoltarea acestor relaţii.

SUMMIT CU REZULTATE Cea de-a doua componentă a evenimentului istoric desfăşurat ieri la Palatul Parlamentului din Bucureşti a fost Summitul Premierilor din China şi Europa Centrală şi de Est, ale cărui lucrări s-au încheiat cu adoptarea documentului „Bucharest Guidelines“, care prevede promovarea investiţiilor şi afacerilor în domeniile infrastructurii, IMM, agriculturii, transporturilor feroviare şi telecomunicaţiilor. ”Printre măsurile avute în vedere în document se numără desemnarea anului 2014 ca an pentru promovarea investiţiilor şi afacerilor în relaţia Europa Centrală şi de Est - China şi organizarea de diverse acţiuni în context, precum continuarea organizării anuale atât a forumurilor economice, cât şi a reuniunilor la nivel de şefi de guverne”, a afirmat Ponta. Alte obiective de colaborare vor fi încurajarea întreprinderilor mici şi mijlocii în baza unei platforme de cooperare China - Europa Centrală şi de Est, dezvoltarea agriculturii, constituirea unei asociaţii pentru promovarea cooperării în domeniul agricol şi crearea unui forum de cooperare agricol, încurajarea instituţiilor financiare din regiune în sensul cooperării pentru valorificarea deplină a finanţării speciale de 10 miliarde de dolari pe care China a pus-o la dispoziţia ţărilor din regiune, consolidarea cooperării în materie de investiţii în infrastructură şi conectivitate, respectiv reţele de transport feroviar. ”China este pregătită să consolideze cooperarea cu ţările din regiunea dumneavoastră în domeniile drumurilor, porturilor, telecomunicaţiilor, energiei nucleare, căilor ferate de mare viteză şi, de asemenea, în domeniul lansării proiectelor la scară mare, toate acestea ducând la investiţii masive şi, mai departe, la o creştere a schimburilor comerciale. Trebuie să facem eforturi pentru a dubla volumul comercial. În ultimii ani, comerţul dintre cele două părţi, dintre China şi cele 16 ţări din regiune, s-a dublat, însă cifrele sunt încă modeste. Să cooperăm, aşadar, pentru a dubla încă o dată volumul comercial în următorii cinci ani”, a mai afirmat premierul Chinei. El a precizat că doreşte schimburi comerciale echilibrate între cele două părţi, prin importul de produse agricole de calitate, precum carne de oaie, de vită, produse lactate, precum şi alte bunuri foarte competitive, şi, de asemenea, să fie încurajaţi mai mulţi turişti chinezi să viziteze ţările din regiune. Li Keqiang a mai afirmat că ţara sa este pregătită să coopereze cu statele din regiune pentru a crea firmelor condiţiile necesare în ceea ce priveşte accesul la piaţă, vizele rezidenţiale şi permisele de muncă, adăugând că ar trebui ca guvernele să fie mai îndrăzneţe în ceea ce priveşte inovaţiile.

Vizită la standurile cu produse româneşti

Premierul Chinei, Li Keqiang, a vizitat, la Palatul Parlamentului, mai multe standuri cu produse tradiţionale româneşti, precum vin, legume, fructe, brânzeturi, salam, cârnaţi, magiun, covrigei, biscuiţi „Eugenia“. Li Keqiang s-a arătat interesat de soiurile de vin expuse de doi producători, unul dintre aceştia chiar informându-l că intenţionează să deschidă o podgorie în China. ”Vorbiţi limba chineză?”, l-a întrebat Li Keqiang pe acesta, în timp ce răsfoia un pliant care prezenta diferite soiuri de vin inclusiv în această limbă. ”Eu nu, dar asociatul meu vorbeşte fluent", i-a răspuns producătorul premierului Chinei. La un stand cu legume şi fructe, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, i-a prezentat lui Li Keqiang câteva produse, iar oaspetele chinez s-a arătat încântat de felul în care arătau acestea.

Deputatul PNL Gheorghe Dragomir: “Reînnodarea relaţiilor economice cu China nu poate fi decât în beneficiul României şi al UE. Un parteneriat serios cu o ţară care a demonstrat că investiţiile în infrastructură aduc dezvoltare şi creştere economică nu trebuie decât să ne bucure şi să ne dea speranţe pentru viitor. Faptul că investitorii chinezi şi-au manifestat interesul de a participa la dezvoltarea infrastructurii portuare nu ne poate aduce decât beneficii pentru viitor. Dezvoltarea Portului Constanţa înseamnă dezvoltarea relaţiilor economice atât pentru România, cât şi pentru UE”.

„Drumul mătăsii” ajunge în UE prin Portul Constanţa

Forumul economic şi comercial China - Europa Centrală şi de Est, desfăşurat ieri la Bucureşti, nu s-a rezumat doar la declaraţiile celor doi premieri, Victor Ponta şi Li Keqiang, ci a reunit în mai multe workshopuri reprezentanţii guvernelor celor 16 state din Europa Centrală şi de Est şi oamenii de afaceri chinezi, români, bulgari, croaţi etc. Unul dintre workshopurile organizate a avut ca temă dezvoltarea infrastructurii de Transporturi. Din prezentare nu puteau lipsi Portul Constanţa şi Canalul Dunăre - Marea Neagră. Dacă Portul Constanţa este cea mai mare poartă de intrare a mărfurilor asiatice în UE, Canalul Dunăre - Marea Neagră este cea mai bună şi mai puţin costisitoare metodă de transport al mărfurilor. ”Portul Constanţa are un uriaş potenţial de dezvoltare. China poate fi un investitor în infrastructura portuară, mai exact pentru cele două platforme logistice din partea de sud”, a declarat ministrul Transporturilor, Ramona Mănescu. Prezent la workshop, directorul Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile, Dan Georgescu, a spus că, din discuţiile purtate cu potenţialii investitori chinezi, aceştia s-au arătat interesaţi atât de investiţiile din Port, cât şi de cele de extindere a Canalului Dunăre - Marea Neagră. ”De câţiva ani, a fost readus în discuţie un proiect ce poate scurta drumurile mărfurilor asiatice către Europa cu 4.000 de kilometri. Este vorba despre Canalul Dunăre - Bucureşti. Aşteptăm ca în perioada următoare să fie aprobată Hotărârea de Guvern privind acest proiect investiţional, pentru ca apoi să putem deschide discuţiile cu investitorii chinezi. În ceea ce priveşte Portul Constanţa, la discuţiile la care am participat, reprezentanţii chinezi şi-au manifestat interesul nu doar pentru investiţii în partea de infrastructură, ci şi pentru investiţii în partea de producţie. Ei doresc ca pe viitoarele platforme logistice să dezvolte câteva fabrici. Practic, vor aduce materia primă pentru diversele produse pe care le vor fabrica în România. Cred că este o ocazie extraordinară pentru România”, a declarat Dan Georgescu.