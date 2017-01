China lansează „oraşul cinematografiei”

Conglomeratul chinez Wanda Group a lansat, în prezenţa unor staruri americane şi asiatice, un ambiţios proiect ce vizează crearea unui „oraş al cinematografiei” la Qingdao, unde îşi propune să realizeze aproximativ 100 de filme pe an, concurând celebrul Hollywood. Proiectul include construirea unui imens complex, cu o suprafaţă de 376 hectare, dintre care 200 destinate producţiei cinematografice, care ar urma să intre în funcţiune începând din 2016. „Acest oraş oriental al cinematografiei, care reprezintă o investiţie totală de 50 miliarde de yuani, circa 6,1 miliarde de euro, este un proiect major pentru aplicarea politicii naţionale ce vizează să facă din China o putere culturală”, a declarat directorul Wanda, Wang Jianlin, în cursul unei fastuoase ceremonii la intrarea în oraş. Localizat la periferia oraşului Qingdao, situat în estul ţării, complexul va include 20 de platouri de filmare, fiind astfel cel mai mare studio din lume, cu o suprafaţă de 10.000 metri pătraţi, şi ar urma să producă cel puţin 100 de filme pe an. Wanda Jianlin a asigurat că a încheiat acorduri preliminare pentru a se asigura că aproximativ 30 de filme străine vor fi realizate în fiecare an. Pe covorul roşu al ceremoniei inaugurale s-au succedat nu numai vedete chineze, între care artista Zhang Ziyi sau actorul Xu Zheng, ci şi o pleiadă de staruri ale industriei cinematografice americane: Nicole Kidman, Leonardo DiCaprio, John Travolta, precum şi Ewan McGregor şi Catherine Zeta-Jones. Cheryl Isaacs, preşedintele Academiei de Film Americane (Ampas), care acordă, în fiecare an, premiile Oscar, la Los Angeles, a asigurat că organizaţia sa salută proiectul grupului Wanda de a face din oraşul Qingdao un centru internaţional al cinematografiei. Potrivit proiectului, complexul de la Qingdao va include şi un vast spaţiu dedicat publicului, o sală de proiecţie de 3.000 de locuri, un montagne-russe acvatic, precum şi un centru comercial şi şapte hoteluri.

Wang Jianlin a fost desemnat cel mai bogat om din China, într-un clasament publicat, la începutul lunii septembrie, de revista „Forbes”. Wanda, primul proprietar de săli de cinema din lume, este un conglomerat gigant privat, ale cărui activităţi variază de la sectorul imobiliar la vânzări.