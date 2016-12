China, mai aproape de elevii constănţeni

Liceul Teoretic „Decebal” din Constanţa a găzduit, vineri, vizita Excelenţei sale Su Yanwen, consulul general al Republicii Populare Chineze la Constanţa, cu ocazia derulării evenimentului intitulat „Să cunoaştem China!”. Acţiunea face parte din cadrul parteneriatului încheiat în urmă cu patru ani între unitatea de învăţământ constănţeană şi Consulatul General al Republicii Populare Chineze la Constanţa, în scopul promovării pe plan internaţional a valorilor şcolii româneşti. „În fiecare an, elevii noştri prezintă lucrări despre progresele realizate de Republica Populară Chineză pe plan mondial, despre valorile acestui stat, realizând o interconexiune cu tradiţiile româneşti şi cu realizările de la nivel naţional. Este o acţiune care asigură un schimb cultural între elevii noştri şi reprezentanţii Consulatului General al Republicii Populare Chineze la Constanţa”, a declarat unul din profesorii implicaţi în proiect, Romica Milea. Evenimentul este prezentat, anual, de televiziunile chineze. Printre lucrările susţinute de elevii constănţeni în acest an s-a numărat şi cea realizată de elevii clasei a X-a A, despre misiunile spaţiale ale Chinei. „Nu mă gândeam că voi ajunge să susţin o prezentare în faţa unui diplomat. Am avut emoţii foarte mari, deşi sper că ceilalţi nu şi-au dat seama de acest lucru. Dacă voi mai avea ocazia, voi mai participa şi pe viitor la asemenea acţiuni”, a declarat elevul Robert Dionisiade. La finalul prezentărilor, Excelenţa sa Su Yanwen, consulul general al Republicii Populare Chineze la Constanţa, a putut urmări un scurt moment artistic. „Sunt foarte emoţionat şi vreau să mulţumesc elevilor şi cadrelor didactice pentru programul realizat. Copiii sunt florile ţări, iar tinerii reprezintă viitorul patriei. De aceea, mesajul meu pentru aceşti tineri este să continue să înveţe, pentru a putea construi viitorul României”, a spus, la sfârşitul programului, Excelenţa sa Su Yanwen, consulul general al Republicii Populare Chineze la Constanţa.