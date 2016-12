China și Rusia vor programe informatice proprii

De cele mai multe ori suspectate a fi în spatele atacurilor informatice, China și Rusia vor să iasă din postura de suspecți și să se bucure, în mod oficial, de programe informatice proprii. Scandalul practicilor de supraveghere a telecomunicațiilor a scos în evidență vulnerabilitatea statelor care se văd nevoite să recurgă la programe și aplicații inventate sau dezvoltate de companii americane, la rândul lor constrânse de legislația din SUA să ofere acces autorităților la computerele și serverele lor. Întrebarea este, însă, cine va avea încredere în programele dezvoltate de China și Rusia din aceleași motive precum cele invocate împotriva companiilor americane!

LIPSĂ DE TRANSPARENȚĂ! China pare cea mai avansată în demersurile sale de a stopa accesul pe piața sa al programelor informatice și ține în șah cel mai mare producător de software din lume, Microsoft. Autoritatea de reglementare a pieței din China a dat un răgaz de 20 de zile conducerii Microsoft să dovedească compatibilitatea programelor Windows cu sistemul informatic chinez și să se exonereze de suspiciunea de monopol. China a acuzat Microsoft de lipsă de transparenţă în prezentarea datelor și a deschis o anchetă împotriva companiei, pe care o acuză că nu a fost transparentă în ceea ce priveşte furnizarea de date în legătură cu vânzările de software din China.

Șeful Administraţiei de Stat pentru Industrie şi Comerţ, Zhang Mao, a precizat că această anchetă împotriva Microsoft face parte dintr-o serie de nouă procese deschise în acest an de către autoritatea antitrust împotriva unor companii din sectoare ca telecomunicaţiile, asigurările, turismul sau IT. Și alte procese importante au fost intentate de autorităţile chineze unor companii din străinătate, cum ar fi producătorul de chipuri Qualcomm şi cel german de automobile Mercedes-Benz, deţinut de Daimler. Aceste investigaţii au determinat apariţia unor noi temeri în legătură cu politica protecţionistă a Chinei. Autoritatea de reglementare antitrust a anunţat, la începutul lunii august, că suspectează Microsoft de încălcarea legii anti-monopol a Chinei de peste un an. Atunci, oficialii chinezi au acuzat probleme în legătură cu autentificarea documentelor pentru sistemul de operare Windows şi programul Microsoft Office.

NAȚIONALISM CONTRA SANCȚIUNI Și Rusia vrea să înlocuiască programele software importate din străinătate cu unele dezvoltate de producătorii ruşi, instituţiile guvernamentale fiind obligate să cumpere softuri produse local, în dauna celor aduse din ţările din Vest. Ministerul Comunicaţiilor din Rusia a creat o serie de măsuri menite să susţină variantele ruseşti ale programelor software importate din străinătate, potrvit scrisorii către Ministerul Industriei. ”Departamentul propune stabilirea unui preţ mai mic cu 15% la achiziţionarea de software produs în Rusia. Dacă un program importat din străinătate este cumpărat deşi există şi varianta internă a acestuia, ministerele vor fi obligate să dea o explicaţie scrisă în acest sens şi să o facă publică”, se arată în scrisoarea Ministerului Comunicaţiilor. În plus, instituția se angajează să ofere autorităţilor locale, regionale şi federale o parte dintre programele de care au nevoie. Agenţiile guvernamentale şi companiile aflate în subordinea statului vor fi obligate să raporteze Ministerului Comunicaţiilor proporţia dintre programele software naţionale şi cele străine pe care acestea la utilizează.

În luna august, ministrul Comunicaţiilor, Nikolai Nikiforov, a declarat că pregăteşte o serie de măsuri pentru înlocuirea softului importat şi că termenul pentru implementarea acestor acţiuni este între trei şi şapte ani. Mai multe proiecte care au ca scop obţinerea independenţei Rusiei faţă de importurile din ţările din Vest au fost create de către Guvernul de la Moscova, după impunerea sancţiunilor de către SUA şi UE din cauza conflictului din Ucraina. De exemplu, Guvernul rus a înfiinţat în iunie Sistemul Naţional de Plată cu Cardul, după ce Visa şi MasterCard au suspendat procesarea plăţilor la băncile SMP şi Rossiya.