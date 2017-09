Chinezii ar putea ateriza la Petromidia în octombrie

Compania chineză CEFC China Energy Company Ltd ar putea finaliza achiziția unui pachet de 51% din acțiunile companiei petroliere KMG International NV până în octombrie, în pofida unei investigații care a complicat procesul de vânzare, a declarat vicepreședintele pentru dezvoltare corporativă și strategie al KMGI, Alexey Golovin, citat de Bloomberg. El a subliniat că Executivul de la București ezită să încheie un acord separat cu privire la viitoarele investiții ale KMGI în România, înainte de finalizarea investigației, care implică atât KMGI, cunoscută anterior ca Rompetrol, cât și pe foștii săi proprietari - „Încercăm să dovedim procurorilor că am acționat ca un cumpărător de bună-credință și că nu avem nimic de-a face cu presupusele ilegalități din trecut“. Reamintim că Petromidia, cea mai mare rafinărie din România, este pusă sub sechestru ca urmare a măsurilor luate anul trecut de către procurori într-un dosar ce implică 14 suspecți, acuzați de formarea unui grup infracțional pentru a înșela statul român în timpul procesului de privatizare (din 1998) a Rompetrol de către omul de afaceri Dinu Patriciu (decedat, între timp). Grupul KMG din Kazahstan a cumpărat Rompetrol de la Dinu Patriciu în 2007 și a investit de atunci miliarde de dolari în modernizarea rafinăriilor și extinderea rețelei de benzinării.