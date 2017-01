Chinezii intră în Anul Boului

Sute de milioane de chinezi se pregăteau, duminică, să întîmpine Anul Boului, adunîndu-se în tîrgurile de pe lîngă templuri, pregătind artificii şi îndreptîndu-se spre gări şi staţii de autobuze pentru a ajunge acasă. La Beijing şi în capitala comercială Shanghai, străzile în mod obişnuit aglomerate erau goale şi nu se auzea decît cîte o pocnitoare din cînd în cînd. Pe măsură ce se va apropia miezul nopţii, zgomotele din cele două oraşe vor aminti mai degrabă de o zonă de război, chinezii fiind foarte pasionaţi de artificii. Ei cred că artificiile sperie spiritele rele şi îl atrag pe zeul bunăstării pe treptele caselor oamenilor în ziua Anului Nou, care anul acesta cade luni, potrivit calendarului lunar chinezesc.

Mulţi chinezi mănîncă în intervalul de aproape două săpătmîni în care se celebrează Anul Nou găluşti, care simbolizează bunăstarea pentru că se apropie ca formă de bănuţii tradiţionali din aur şi argint. Există numeroase superstiţii. Dacă plîngi de Anul Nou, înseamnă că vei plînge tot anul, în timp ce spălatul pe cap în aceeaşi zi este asimilat cu alungarea norocului. Cuvîntul chinezesc pentru patru este evitat pentru că seamănă cu moarte, iar folosirea cuţitelor şi foarfecelor este evitată, pentru că aduce ghinion. Astrologii chinezi şi maeştrii Feng Shui prezic că lumea se poate aştepta la un an al păcii şi calmului, dar pînă la o îmbunătăţire a situaţiei economiei mondiale drumul va fi lung. După un an al Cocoşului marcat de o criză fără precedent din anii \'30, anul Boului se prezintă ca unul mult mai puţin agitat. Calendarul chinez se bazează pe cicluri de cîte 60 de ani, iar noul an ar putea, spune astrologii, să dea semnalul pentru o nouă ordine mondială, aşa cum s-a întîmplat în 1949, cînd Mao Tse-dung a instalat regimul comunist chinez. Anul Boului va fi favorabil meseriilor care au legătură cu lemnul (hîrtia, media, divertismentul, energia, moda, transportul aerian) şi ar putea aduce succese în lupta împotriva încălzirii climatice. Mak Ling-ling, o celebră astroloagă şi maestră Feng Shui, prevede şi mai multe dificultăţi economice, mai ales în Occident. Totuşi, dacă cei mai puternici vor suferi, indivizii care ies mai puţin în evidenţă ar putea, spunea ea, să tragă o carte cîştigătoare prin ideile lor originale şi prin iniţiativă.

Premierul Wen Jiabao, care în anii trecuţi şi-a petrecut Anul Nou cu diverse categorii sociale, de la mineri la bolnavi de SIDA, i-a vizitat pe supravieţuitorii cutremurului devastator din luna mai din Sichuan, în care au murit peste 80.000 de oameni. “Au trecut opt luni de la cutremur şi sînt foarte fericit să văd că v-aţi reconstruit toţi casele”, le-a spus premierul supravieţuitorilor din Beichuan, unde a fost localizat epicentrul cutremurului. La rîndul său, Ministerul Transporturilor a anunţat că numai sîmbătă s-au efectuat peste 63 de milioane de călătorii, oamenii ducîndu-se în număr mare acasă. Unii nu au altă vacanţă decît aceasta tot anul. Chiar dacă efectele crizei economice globale încep să se facă simţite asupra celei mai aglomerate ţări din lume, mulţi au ales să îşi petreacă vacanţa de Anul Nou în străinătate, ajutaţi în parte de moneda locală puternică. La Shanghai, cererea pentru vacanţe în Europa şi Australia de Anul Nou Lunar a crescut, deşi cifrele pentru turismul intern nu sînt la fel de roz.