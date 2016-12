Chinezii l-au declarat pe Kim Jong-Un cel mai sexy bărbat al anului!

”Cotidianul Poporului”, publicaţia oficială a Partidului Comunist Chinez (PCC), a retras, ieri, de pe site-ul său, un articol care lăuda farmecul fizic al liderului nord-coreean Kim Jong-Un, preluat de pe un site satiric american, după ce crezuse iniţial că acele informaţii erau adevărate.

Site-ul ”Cotidianului Poporului”, publicaţia oficială a regimului comunist de la Beijing, publicase, marţi, două paragrafe care reluau, cuvânt cu cuvânt, articolul apărut pe site-ul american de satiră The Onion, în care Kim Jong-Un fusese desemnat ”cel mai sexy bărbat în viaţă al anului 2012”. ”Cotidianul Poporului” postase, cu acel prilej, o galerie cu 55 de fotografii ale lui Kim Jong-Un, al treilea lider din dinastia comunistă nord-coreeană, care a ajuns la putere în decembrie 2011, după tatăl său, Kim Jong-Il (1941-2011) şi bunicul său, Kim Il-Sung (1912-1994) - cel din urmă fiind fondatorul regimului. ”Cu faţa lui rotundă de o frumuseţe răpitoare, farmecul său pisicesc şi constituţia lui robustă, idolul de la Pyongyang reprezintă visul tuturor femeilor”, afirma The Onion în articolul său, citat cuvânt cu cuvânt de ”Cotidianul Poporului”. ”Sub aparenţa unui om puternic care îşi ascunde farmecul de bărbat drăguţ şi amabil, Kim a făcut să bată inimile femeilor din redacţia noastră, prin simţul lui vestimentar perfect, coafura lui şic şi, bineînţeles, cu zâmbetul lui legendar”, se afirmă în articolul apărut pe site-ul cotidianului chinez, care reproduce în continuare textul din The Onion. ”Cotidianul Poporului” o citează apoi pe Marissa Blake-Zweiber, pretinsul redactor-şef al departamentului Lifestyle al publicaţiei The Onion, care declarase referindu-se la Kim Jong-Un: ”El are acel dar rar de a fi cumva total adorabil şi perfect macho în acelaşi timp”.

După ce a făcut deliciul a mii de internauţi, care au dezvăluit imediat gafa de proporţii comisă de ”Cotidianul Poporului”, pagina pe care fusese postat acest articol pe site-ul publicaţiei chineze nu mai putea fi consultată în cursul zilei de ieri, iar utilizatorii care încercau să o consulte erau întâmpinaţi cu un mesaj de eroare. Versiunea tipărită a cotidianului comunist nu a menţionat această informaţie în ediţia sa de ieri.