Chioşcul alimentar de lîngă Grupul Şcolar „Carmen Sylva”, închis temporar

Sandwich-uri depozitate deasupra coşurilor de gunoi! Asta au descoperit inspectorii din cadrul Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (OJPC) Constanţa într-un magazin alimentar de lîngă Grupul Şcolar „Carmen Sylva” din Eforie Sud. Controlul a fost făcut în urma unei reclamaţii înregistrate la sediul instituţiei. Neregulile descoperite nu s-au oprit însă aici. „Am găsit sandwich-uri care nu aveau niciun element de identificare (gramaj, conţinut, termen de valabilitate etc.). Mai mult, cele care urmau să fie comercializate erau depozitate în lăzi aşezate deasupra a două coşuri în care se colectau deşeurile menajere. În general, în acest chioşc, nu erau respectate condiţiile de depozitare”, a declarat inspectorul OJPC Cristina Rusu. Pentru ca tacîmul să fie complet, de tavanul unităţii atîrna o bandă cu lipici plină de muşte moarte. Inspectorii OJPC au decis închiderea temporară a magazinului şi igienizarea acestuia. „Am solicitat patronului să se prezinte la sediul nostru cu toate autorizaţiile şi avizele de funcţionare şi, în funcţie de actele prezentate, vom aplica şi o sancţiune contravenţională”, a afirmat Cristina Rusu. Chioşcul alimentar era principala sursă de hrană pentru elevii care învaţă la Grupul Şcolar „Carmen Sylva”. În ciuda condiţiilor improprii de preparare a sandwich-urilor şi de depozitare a celorlalte alimente, copiii dădeau buzna în fiecare pauză pentru a cumpăra diferite produse. În plus, magazinul era ticsit de produse care, potrivit listei de alimente neconforme, nu mai au ce căuta în unităţi de alimentaţie publică aflate în vecinătatea şcolilor (chips-uri, cornuri, sucuri răcoritoare şi floricele). Nici părinţii elevilor nu sînt de acord cu prezenţa chişcului lîngă unitatea de învăţămînt pe care o urmează copiii lor. „Copilul meu s-a intoxicat în urmă cu un an, după ce a mîncat de la acest chioşc. Eu nu îl mai las să cumpere nimic de aici. Asemenea magazine ar trebui desfiinţate pentru că pun în pericol sănătatea copiilor”, a declarat o localnică, Mariana Nerera.