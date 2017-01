“Chippendales”, cei mai doriţi bărbaţi din lume, s-au dezbrăcat pentru constănţence

Cei mai doriţi bărbaţi din lume, stripper-ii de la “Chippendales”, au oferit doamnelor şi domnişoarelor de la malul mării un mega-show incendiar, chiar cu o seară înainte de 8 Martie, în clubul “Crush”, devenit neîncăpător încă de la primele ore ale serii. Deşi s-au lăsat aşteptaţi, super-show-ul începînd la ora 23.30, cei şapte dansatori au încins atmosfera încă din primele minute. Costumaţi în pompieri, poliţişti, medici sau aviatori, Brian, David, Kevin, Nathan, Charles, Charlie şi Jeff au dansat pe ritmuri antrenante, care le-au făcut pe doamnele prezente în club să se apropie cît de mult s-a putut de aceştia şi să danseze frenetic, fără a-şi lua, însă, ochii de la dansatori. Chiar dacă şi-au făcut intrarea îmbrăcaţi, cei şapte stripperi au reuşit să isterizeze, în doar cîteva minute, cele cîteva sute de constănţence. Show-ul a devenit interactiv cînd trei dintre spectatoare au fost “supuse” de stripperi şi legate de scaune. Cele trei domnişoare au putut savura momente de neuitat, atenţia celor de la “Chippendales“ îndreptîndu-se doar către acestea.

Din show-ul de strip-tease nu au lipsit nici momentele romantice, cînd Nathan a interpretat live cîteva piese, oferind publicului feminin, în acest timp, şi flori. Aplauzele şi ţipetele au devenit asurzitoare la fiecare final de mini-show, motocicletele, paturile cu lenjerie roşie, lumînările fiind doar cîteva dintre... “armele” seducţiei folosite de “Chippendales”. Finalul a fost grandios, pe măsura spectacolului, pe ritmurile celebrei melodii a trupei “Queen”, “We Are the Champions”. După cîteva minute de pauză, stripper-ii au revenit, fiecare doamnă sau domnişoară avînd ocazia să se fotografieze alături de aceştia. “Ne place la Constanţa, ne bucurăm că am revenit aici. Fetele de aici sînt senzaţionale”, au mărturisit “Chippendales”. “Încă nu îmi vine să cred că i-am putut vedea pe aceşti super-bărbaţi, care fac furori în întreaga lume. Aş da orice să repet experienţa din această seară”, a declarat Anca Bratu. “Îmi plac mult cei de la , am fost şi anul trecut la spectacolul lor, sînt absolut superbi. Nu neapărat faptul că se dezbracă pe scenă, dar felul în care se mişcă şi arată cred că nu poate fi descris în cuvinte, nu ai cum să vorbeşti despre aceşti super-bărbaţi fără să îi vezi evoluînd, măcar o dată”, a mărturisit Alexandra Surugiu.

Un nume cunoscut în divertismentul pentru femei, grupul “Chippendales” este promovat în întreaga lume drept cea mai bună opţiune pentru “a girls’ night out”. Înfiinţată în 1978, aceasta a fost prima trupă de bărbaţi care a abordat stilul de dans cabaret. Primele reprezentaţii au avut loc într-un club de noapte din Los Angeles. Trupa a devenit atît de populară şi apreciată de femeile de toate vîrstele şi categoriile profesionale încît, la mijlocul anilor ‘80, făcuse, deja, turul Statelor Unite. În scurt timp, “Chippendales” şi-a extins aria de acţiune în afara graniţelor SUA.