Chiria e nașpa, cu sau fără darea în plată

Românii care doresc o locuință sunt mai avantajați în acest moment de un credit bancar, având în vedere nivelul mic al dobânzilor, decât de plata unei chirii lunare, spune oficialul Alliance Finance Broker Liviu Andrei - „Dacă legea dării în plată trece în forma actuală, putem asista la o scumpire a chiriilor. Probabil că se va păstra paritatea de acum și tot o achiziție prin bancă ar fi mai la îndemână“. Potrivit analiștilor, odată cu adoptarea dării în plată, chiria se va scumpi cu circa 20%, în condițiile în care tinerii vor avea nevoie de câțiva ani în plus pentru a strânge avansul cerut de bancheri la creditele imobiliare. Estimările iau în calcul faptul că Prima Casă intră sub umbrela legii. La cele mai recente negocieri din comisii, însă, programul guvernamental a sărit din schemă. Așadar, totul se schimbă... dar rămâne la fel. Dobânda Robor cu scadenţa la trei luni, referinţa în funcţie de care se calculează costul creditelor de retail în lei, rămâne în apropierea minimului istoric de 0,76% pe an. În martie, majoritatea băncilor îşi actualizează ratele la credite în funcţie de nivelul Robor, astfel că românii ar putea plăti mai puţin din aprilie. Pentru un imobil de valoare medie (aproximativ 180.000 lei, pe 30 de ani) rata lunară ajunge, în cazul programului guvernamental Prima Casă, la 720 lei, iar costul total de rambursat se ridică la 275.000 lei. Situația rămâne așa cât timp Robor stă sub 1%, iar marja fixă aplicată de bancheri nu sare de 2,5 puncte procentuale. De cealaltă parte, la chirie, media curentă este de 200 - 250 euro. La un curs de 4,45 - 4,5 lei/euro, matematica... doare.