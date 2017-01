Chiriţă îşi ia jucăriile şi pleacă?!

Liberalul Ionel Chiriţă care, pînă deunăzi, părea de neclintit pe scaunul primarului din Hârşova, nu a reuşit să îşi adjudece cel de-al treilea mandat din primul tur. Mai mult, pentru prima dată în ultimii opt ani, hîrşovenii au desfiinţat prin vot majoritatea liberală din Consiliul Local al oraşului, acordînd 11 mandate social-democraţilor şi pedeliştilor. Atît eşecul cît şi posibilitatea că social-democraţii ar fi urmat să îl sprijine în turul doi pe candidatul PD-L, Tudor Nădrag, şi nu pe Chiriţă, l-au demoralizat total pe liberal, care a anunţat ieri că a semnat o adresă către Biroul Electoral de Circumscripţie, prin care anunţă retragerea candidaturii sale şi a întregii sale echipe din cursa electorală. Chiriţă şi-a explicat gestul declarînd că se retrage atît în semn de respect pentru decizia hîrşovenilor de a nu-i mai acorda o majoritate liberală în Consiliu, cît şi pentru că a considerat că nu mai are susţinerea majorităţii locuitorilor oraşului. „Eu nu am neapărată nevoie de un post de primar, ci am cerut un nou mandat, care nu mi s-a dat. Noi trebuie să învăţăm din exerciţiul ăsta. Cînd oamenii ne dau mandat, trebuie să ne asumăm răspunderea lui, cînd nu ţi-l mai dau, trebuie să te retragi”, a afirmat Chiriţă.

Biroul Electoral Judeţean nu primise aseară nicio adresă privind retragerea echipei lui Chiriţă. Conform art 98 din Legea 67/2004 privind alegerile locale, în cazul în care unul din candidaţii care au intrat în al doilea tur de scrutin se retrage, locul său în lupta electorală este luat de cel de-al treilea clasat. În cazul alegerilor de la Hârşova, cel de-al treilea clasat este candidatul PSD, Ion Gae. Nimic nu este însă sigur, în condiţiile în care declaraţiile lui Chiriţă nu au fost confirmate de surse din Biroul Electoral de Circumscripţie (BEC) Hârşova. Ieri, pînă la ora închiderii BEC, sursele citate nu înregistraseră niciun document privind retragerea liberalului din cursa electorală.