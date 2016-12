Chiriţă, la spovedania de 12 ani

În ultima vreme, Ionel Chiriţă a devenit o voce sonoră în PNL Constanţa. Cu de la sine putere, încurajat poate şi de poziţia pe care o ocupă în BPC, şi-a luat în serios rolul de “purtător de cuvînt” al liberalilor constănţeni. Pînă mai ieri, ieşea în faţă, cu stilul său băşcălios, doar domnul Puiu Haşotti, care a mai încercat o reprezentaţie dedicată Elenei Udrea, catalogată drept “Miţa biciclista”. În opinia mea, Ionel Chiriţă se potriveşte mai bine cu atmosfera sumbră din PNL Constanţa, unde veselia s-a stins la scurt timp după căderea din Troia a lui Călin Popescu Tăriceanu. Pe urmă, drept să zic, miştoul domnului Haşotti contrastează vizibil cu situaţia generată de decesul subit al scroafei din coteţ. Atenţie, cu mult înainte de declanşarea gripei porcine! În ton cu realitatea existentă în partid, una care nu are nicio legătură cu nuanţele clasicului roz - bombon, Ionel Chirilă este grav, sobru şi serios. Pe post de lider de opinie, şi-a pus singur în spate tot balastul adunat de prin organizaţiile teritoriale. E limpede că, încet, dar sigur, domnia sa are toate şansele să-l facă uitat pe Puiu Haşotti, perceput de unii ca reprezentant al “grupării îmbătrînite” din PNL Constanţa. Zilele trecute, domnul Chiriţă a tras un semnal de alarmă în legătură cu situaţia deloc veselă din partid. În mare, în cadrul acestei rubrici, noi am prezentat exact aceeaşi poveste. Ionel Chiriţă aduce însă, după cum am remarcat în discursul său, un subiect la fel de interesant ca şi situaţia gri din organizaţia judeţeană Constanţa a PNL. La un moment dat, domnia sa vorbeşte despre faptul că anumite partide au îmbătrînit de-a binelea, exemplificînd chiar cu Partidul Naţional Liberal. Este o observaţie mai mult decît corectă şi realistă. Indirect, liberalul face trimitere la criza acută de politicieni autentici de pe eşichierul constănţean. Este mai mult decît grăitor faptul că, în PNL Constanţa, ca să rămînem pe subiect, punctul de reper, în materie de performanţă politică, este reprezentat în continuare de Gabriel Căciuloiu, decedat, cu ani în urmă, într-un tragic accident rutier! Nu este cumva mult prea puţin pentru un partid cu veleităţi istorice?! Ca şi alte partide constănţene, PNL se confruntă cu o acută criză de politicieni de valoare. Practic, în ultimii ani, s-au perindat prin faţa noastră mereu aceleaşi şi aceleaşi personaje, care, evident, în timp, s-au erodat. Puiu Haşotti, de pildă, a devenit un clişeu uzat bine fixat în memoria noastră. De cînd PNL mimează opoziţia, replicile sale cu repetiţie nu mai au niciun efect. La alegerile locale, candidatul cu elefantul a avut o prestaţie distractivă. La atît s-a limitat rezerva de cadre a PNL! Din păcate, situaţia a rămas neschimbată. Ionel Chiriţă sugerează că ar fi necesară o schimbare la faţă a PNL Constanţa. Cu cine? Poate că politicienii veritabili din partid au fost depozitaţi într-o magazie şi au fost uitaţi acolo! Faceţi, domnilor liberali, un inventar la sînge! Tot Chiriţă, care a îmbrăcat haina reformatorului de serviciu, pune, în această chestiune, punctul pe i. Domnia sa declară, într-un cotidian local, că de 12 ani îşi răceşte gura de pomană, solicitînd ca, în PNL Constanţa, să se stabilească nişte criterii clare pe baza cărora oamenii să se afirme!!! Nu vreau să fiu maliţios, dar nu pot trage altă concluzie decît aceea că în PNL se practică un anumit tip de cenzură! Sincer vorbind, nu este de admirat tenacitatea lui Ionel Chiriţă, care a bătut apa în piuă vreme de 12 ani căliţi pe muchie. Cui serveşte critica lui întîrziată? De ce ne spune abia acum că liberalii îşi desemnau candidaţii după anumite criterii subiective? Într-un fel, acceptînd tacit aceste procedee, a contribuit şi dumnealui la obţinerea unor rezultate slabe în campaniile electorale trecute. Ieşirea la rampă a lui Ionel Chiriţă confirmă cele scrise de noi. În curînd, în PNL Constanţa, vom asista la mişcări seismice asemănătoare cu cele din PD-L. O întrebare pentru domnia sa. Cînd vorbiţi despre schimbarea la faţă a PNL, luaţi în calcul şi candidatura pentru o funcţie de conducere a fostului prefect Dănuţ Culeţu?