Chiru acuză PSD și PNL de blat

Intenția candidatului ALDE la Primăria Constanța, senatorul Christian Gigi Chiru, de a uni principalele forțe de dreapta și a nominaliza o singură persoană pentru funcția de primar al municipiului reședință de județ a fost sortită eșecului. Asta deoarece nici reprezentantul PNL, Vergil Chițac, nici cel al PMP, Claudiu Palaz, nu au răspuns invitației de a efectua un sondaj în urma căruia să fie desemnat un singur candidat al dreptei la funcția de primar. „Suntem în imposibilitatea de a mai discuta despre o astfel de variantă, motiv pentru care, cu regret sau, mai degrabă, cu profundă dezamăgire, denunț faptul că îmi este foarte limpede că între PNL și PSD Constanța se menține același blat de susținere în spatele ușilor închise a unor candidați care, în opinia mea, reprezintă legătura cu trecutul ultimilor 26 de ani din administrația constănțeană. Îi acuz atât pe cei de la PSD, care sunt principalii beneficiari, dar și conducerea actuală a PNL că fac un joc necinstit și, în spatele ușilor închise, împart funcțiile din administrația constănțeană. Ar urma ca Gheorghe Dragomir (președintele organizației județene Constanța a PNL, n.r.) să ajungă, prin votul secret al consilierilor PNL și PSD, președintele Consiliului Județean, iar Decebal Făgădău (PSD) - primarul municipiului Constanța!”, a afirmat Chiru într-o conferință de presă. Dacă nu a reușit să unească dreapta, candidatul ALDE îi invită la dezbatere electorală pe Făgădău și Chițac. „Le amintesc celor doi că esența democrației o reprezintă dezbaterea proiectelor. Îi invit să-și aleagă televiziunea, locația, temele și să discutăm transparent”, a mai spus Chiru.

„CHIȚAC, JOS HAINA MILITARĂ!”

În cadrul conferinței, Chiru a prezentat o reclamă electorală a lui Vergil Chițac, pe platforma populară YouTube, în care candidatul PNL purta uniforma militară! Cu această ocazie, reprezentantul ALDE i-a cerut liberalului să explice de ce se folosește de uniforma militară atunci când se promovează în mediul online. „Chițac trebuie să prezinte factura prin care s-au plătit bannerele online și dacă a fost emisă pe numele partidului ori a beneficiat de o finanțare ilegală”, a spus Chiru.

PROIECTE PENTRU CONSTANȚA

Candidatul ALDE a vorbit și despre cel mai important proiect al său: „Modelul de primar de care comunitatea are nevoie”. „Primarul trebuie să aibă curajul să meargă printre oameni, să viziteze acasă constănțeni și să-și aleagă propriile modele“, a explicat Chiru. Un alt proiect propus de candidatul ALDE pentru constănțeni vizează „Tomis Arena”, care cuprinde construirea unui stadion de 35.000 de locuri și a unei săli polivalente de 16.000 de locuri. „Constanța merită să organizeze evenimente sportive și culturale de nivel național și internațional“, a punctat Chiru. Acesta a făcut referire și la proiectul legat de transportul în comun. Candidatul ALDE a promis că se va implica pentru ca RATC să schimbe parcul auto, achiziționând 200 de autobuze noi, ecologice și care să fie dotate cu sisteme video de supraveghere. În plus, Chiru propune înființarea a două linii noi de transport în comun. „Prima linie ar putea fi: zona Sere - str. Democrației - str. Pandurului - b-dul Aurel Vlaicu - Campusul Universitar, iar a doua linie: Satul de Vacanță - b-dul Alexandru Lăpușneanu - b-dul Tomis (zona Capitol) - strada I.G. Duca - b-dul Ferdinand - Gară - Abator - Far și poate merge până la Cumpăna”, a spus Chiru.

