Chirurgia bariatrică - indicație clară în obezitatea morbidă

Chirurgia bariatrică are o indicație clară în obezitatea morbidă, dar și în obezitatea comună, când sunt prezente și alte complicații ale acesteia, la recomandare medicală, acest tip de intervenție fiind o alternativă a terapiei medicale nutriționale și a modificării stilului de viață, a declarat medicul Ciprian Constantin, șef al Departamentului Diabet și Nutriție din cadrul Spitalului de Urgenţă Universitar Militar „Carol Davila”' București. Potrivit acestuia, acest tip de chirurgie este indicat și în obezitatea "comună, când sunt prezente și alte complicații, la recomandare medicală, fiind o alternativă a terapiei medicale nutriționale și a modificării stilului de viață''. În ceea ce privește avantajele chirurgiei bariatrice, cel mai important este că, după intervenția chirurgicală, scăderea ponderală este rapidă, spectaculoasă chiar. Un alt element în favoarea chirurgiei bariatrice îl reprezintă și menținerea greutății pe perioadă scurtă sau medie, a arătat dr. Ciprian Constantin. ''Intervenția are și rolul de vindecare / control al unor afecțiuni declarate cronice actual, cum ar fi diabetul zaharat. Astfel, aproximativ 90 - 95% dintre pacienții cu diabet zaharat tip 2 vor fi controlați fără medicație, doar cu dieta în urma intervenției'', a spus medicul. Chirurgia bariatrică este contraindicată în cazul afecțiunilor medicale concomitente ale obezității morbide, care recomandă totuși o scădere ponderală inițială prin dieta hipocalorică. Abia apoi ar putea avea loc o intervenție chirurgicală. "Intervenția chirurgicală este ireversibilă, grevată de riscuri asumate de către pacient", a afirmat Ciprian Constantin. Totodată, el a arătat că are loc spolierea organismului post-intervenție chirurgicală de nutrienți de calitate, evitată totuși în prezent prin suplimente alimentare. Însă unul dintre dezavantajele recurgerii la acest tip de intervenție este costul mare (mii de euro), nedecontat în prezent de către casele de asigurări de sănătate, având etiologia relativ comună a obezității - "Obezitatea de aport", a adăugat medicul. ''Elementul relativ contra chirurgiei bariatrice este faptul că, deși operată, persoana trebuie să țină dietă și să aibă un stil de viață sănătos după intervenție, recomandări care trebuie respectate a la long, în ciuda așteptărilor pacienților de a evita aceste recomandări medicale'', a mai spus dr. Ciprian Constantin. Persoanele operate pot crește în greutate în timp chiar și după intervenție, în cazul întoarcerii la vechile obiceiuri alimentare negative. "Simptomatologia este una diversă post-intervenție în funcție de tipul de operație, care poate merge de la grețuri, vărsături, calculi biliari (apăruți post-intervenție), sindrom de dumping intestinal (mai ales în cazul intervenției de gastric-bypass). Alt inconvenient este acela că multiplele proceduri (bypass gastric, inelul gastric, gastric sleeve) nu sunt oferite adaptat de către aceeași echipă chirurgicală, existând specialiști pentru aceste proceduri care influențează decizia finală a tipului intervenției", a explicat medicul militar. Intervenția durează, în funcție de experiența celui care operează și metoda abordată, de la 1 oră și jumătate până la 3-4 ore.