Chirurgia Cardiovasculară constănţeană oferă o şansă bolnavilor consideraţi incurabili

Secţia de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Judeţean de Urgenţă Constanţa a devenit cunoscută în întreaga ţară după ce medicii au reuşit să extirpeze o tumoră de 45 de kg şi una de 25 de kg. Seria de intervenţiii chirurgicale reuşite nu s-a oprit aici însă, foarte mulţi pacienţi din diferite colţuri ale ţării găsindu-şi vindecarea la Constanţa. Şeful clinicii, prof. univ. dr. Mircea Pătruţ a efectuat, zilele acestea, patru intervenţii chirurgicale de mare fineţe. “Este vorba de nişte tumori foarte mari. Marţi am operat un bărbat de 35 de ani care avea o formaţiune tumorală abdominală. Am înţeles că a mai fost operat şi că medicii de la Bucureşti i-au recomandat chimioterapie, fără a efectua examenul histopatologic. Acest lucru a dăunat foarte mult pentru că, în urma acestui tratament, făcuse aderenţe şi operaţia a fost foarte dificilă. Am scos tumora şi pacientul este în afara oricărui pericol. Tot marţi, am operat o tînără care avea o tumoră vasculară la picior. Acest hemangiom fusese operat de patru ori, însă nu fusese extirpat. Se dezvoltase mult şi perfora pielea, iar pacienta putea muri din cauza hemoragiei. Am reuşit să extirpăm tumora şi acum este bine”, a declarat dr. Mircea Pătruţ. Miercuri a fost o nouă zi plină pentru cadrele medicale din Clinica de Chirurgie Cardiovasculară, deoarece au mai fost efectuate alte două operaţii dificile. “Am operat un tînăr de 27 de ani din Tulcea care avea un hemangiom la braţul stîng şi o femeie de 77 de ani din Craiova care avea o formaţiune tumorală fesieră de dimensiuni mari. Femeia avea şi o proteză metalică la şold şi exista riscul să apară complicaţii. Am îndepărtat tumora şi starea pacientei este stabilă”, a declarat dr. Pătruţ. Toţi pacienţii care ajung la Constanţa susţin că au mai fost operaţi şi în alte centre universitare, dar fără succes. “Am fost cu soţul meu care avea o tumoră abdominală la 27 de medici şi în afară de doi, care mi-au prescris tratament medicamentos, toţi ceilalţi mi-au spus că trebuie să mă pregătesc de înmormîntare. De mai bine de un an umblăm din medic în medic şi nu ni se dădea nicio şansă. Ne-am interesat unde ar putea fi operat şi am aflat din presă că la Constanţa se fac intervenţii chirurgicale de mare fineţe şi că toate au fost reuşite”, a spus Ana-Maria Stan, soţia unuia dintre pacienţi.