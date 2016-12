Chirurgul constănţean reclamat răspunde acuzelor!

Un reputat chirurg constănţean este acuzat de familia unui pacient că nu a respectat jurământul lui Hipocrat, motiv pentru care trebuie să plătească. Cât? Un miliard de euro (!?), asta este suma pe care familia o cere drept despăgubire. Adrian Ghiţeanu, fiul unui pacient (Traian Ghiţeanu) al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) „Sf. Apostol Andrei” Constanţa, a depus mai multe plângeri la adresa chirurgului prof. univ. dr. Octavian Unc, şeful Clinicii de Chirurgie. El susţine că tatăl său, de 91 de ani, a fost tratat cu superficialitate la SCJU Constanţa, motiv pentru care, în prezent, se află în stare gravă într-un spital din Bucureşti.

Prof. univ. dr. Octavian Unc a răspuns, vineri, tuturor acuzelor care i-au fost aduse, fără nicio reţinere. Pentru toate reclamaţiile, profesorul are explicaţii întemeiate, potrivit lui. În primul rând, el ia totul ca „ofensivă mediatică”. „Este vorba despre un pacient operat în clinica noastră în urmă cu un an, cu succes. Drept dovadă, a avut un an de sănătate. Din nou, el se prezintă la SCJU în secţia medicală, unde stă şase zile, după care se transferă la Clinica de Chirurgie. Atunci am comunicat familiei că eu nu voi fi prezent, din motive obiective. Am fost la un congres. Le-am spus că nu mă pot ocupa de pacient”, a spus prof. dr. Unc. Pacientului i-a fost făcut un computer tomograf de urgenţă, a confirmat şeful Clinicii. „După două zile, însă, la solicitarea lor, luând legătura cu un medic din Bucureşti, pacientul a fost transferat la Spitalul Floreasca. Acolo a şi fost operat”, a adăugat profesorul. De ce nu a fost operat şi la SCJU Constanţa? Şeful Clinicii a explicat: „Pacientul era diagnosticat cu neoplasm de colon, avea stare biologică ce necesita echilibrare, în caz contrar riscurile operatorii erau mari“. „Nu ne-am asumat responsabilitatea gestului chirurgical până când, din punct de vedere biologic, nu era consolidat”, a spus prof. dr. Unc. La Bucureşti, adaugă el, „într-un mod total depărtat de etica şi deontologia medicală, medicul care l-a operat am înţeles că a afirmat că, dacă s-ar fi prezentat cu două ore mai devreme, ar fi fost salvat. Adevărul e departe de această afirmaţie”, a declarat şeful Clinicii de Chirurgie de la Constanţa. Familia l-a contactat pe prof. dr. Unc, informându-l că operaţia a fost o reuşită, că totul a fost perfect, dar că „se pregătesc de finalul inevitabil”. „Vor un miliard de euro despăgubiri pentru că nu a fost operat imediat la Constanţa”, a spus profesorul. El a recunoscut că, din punct de vedere medical, orice este posibil, că pacientul ar fi putut să fie operat, însă a subliniat că „întotdeauna se face o cântărire a faptelor şi că nu întotdeauna intervenţia chirurgicală înseamnă salvarea pacientului”. „O intervenţie chirurgicală în cazul unui pacient cu cancer, cu o hemoglobină scăzută, anemic, putea să ducă la o serie de complicaţii care duc la pierderea pacientului. Repet, vorbim de un pacient în vârstă, tarat, cu un teren canceros, care putea, în mod evident, să fie tratat medicamentos”, a mai declarat profesorul.

ACUZELE FAMILIEI „În data de 27 septembrie, tatăl meu a fost dus la SCJU suspect de o infecţie, cu o temperatură de 40 de grade C. După ce i s-au făcut toate analizele, inclusiv computer tomograf, a fost luată decizia internării pe secţia Medicală II. Aici s-a pus diagnosticul de infecţie urinară acută”, spune bărbatul. El a adăugat că, timp de şase zile, bătrânul a fost tratat cu un antibiotic, însă fără efect. „Dr. Nicolae de la Medicală II a solicitat atunci rezultatul computerului tomograf. A observat că tata avea un abces pe ficat, aşa că a decis să fie văzut şi de un chirurg”, povesteşte bărbatul. „Până să i se facă transferul pe Chirurgie, eu şi soţia mea, însoţiţi de o infirmieră, ne-am dus la etajul 5, la Chirurgie, unde ne-am întâlnit, pe hol, cu prof. dr. Unc. După ce i-a fost prezentat cazul, a fost de acord să-l primească pe tata. I s-a repetat computerul tomograf, unde s-a confirmat abcesul la ficat”, susţine fiul bătrânului. El reclamă că „tratamentul” celor de la Chirurgie a fost „indiferenţa”, timp în care starea de sănătate a tatălui său s-a agravat. „Profesorul ne-a spus că va fi plecat la un congres la Bucureşti, că va reveni a doua zi pentru o operaţie, aşa că l-a lăsat pe tata în grija fiicei sale, Alexandra Unc, medic rezident. Ea îl întreba pe tata ce face în fiecare dimineaţă, fără însă ca el să reacţioneze: nu mai deschidea ochii şi nici nu mai vorbea”, adaugă fiul. În următoarele zile, spune el, bătrânul a fost transferat la Secţia Terapie Intesivă, de unde a aflat că tatălui său i-a recidivat neoplasmul la colon şi că ar fi metastazat şi ficatul. „Ne-au cerut sânge, am mers şi am donat, însă sângele nu a ajuns niciodată la tata. Când am întrebat de ce nu este operat tata, ni s-a spus că are hemoglobina foarte mică, 6, aşa că l-am transferat la Spitalul de Urgenţă Floreasca din Bucureşti, cu SMURD-ul. Imediat, a fost operat. Operaţia a reuşit, dar starea lui era oricum foarte gravă. Constatarea medicilor de la Floreasca a fost: neoperarea la timp a pacientului”, susţine fiul bătrânului. Familia cere socoteală medicului de la Constanţa, depunând deja plângeri la Colegiul Medicilor şi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa. El a spus că i-a prezentat cazul inclusiv ministrului Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, oficialul cerându-i să adune toate datele într-o reclamaţie pe care să o depună la Colegiul Medicilor, ceea ce a şi făcut. Bărbatul are în plan să ajungă până la CEDO, pentru a i se face dreptate. Tatăl său este în stare foarte gravă, fapt confirmat de unul dintre cadrele medicale ale Secţiei ATI Septici a Spitalului Floreasca.