„Chişinăul încearcă să facă din Tiraspol un agresor“

Evgheni Şevciuc, liderul regimului separatist de la Tiraspol, a declarat că R. Moldova încearcă să facă din Transnistria un agresor, după ce autorităţile de la Chişinău au reacţionat critic la aprobarea de către Tiraspol a unui nou document de frontieră. „Regiunea transnistreană nu a promovat niciodată o politică de agresiune faţă de R. Moldova şi nici nu are intenţia de a face acest lucru în viitor. Totodată, Transnistria îşi va apăra intersele”, a menţionat Şevciuc, citat de agenţia oficială de ştiri Novosti Pridnestrovia. De asemenea, el a afirmat că este îngrijorat de intenţia Chişinăului de a instala puncte vamale pe râul Nistru. Liderul regimului separatist a declarat, în cadrul unui eveniment de la Tiraspol, că părţile ar trebui sa reînceapă negocierile. „De parcă am vrea să le luăm moldovenilor ceva pe nedrept”, s-a indignat el, referindu-se la reacţia autorităţilor de la Chişinău faţă de includerea satului Varniţa în componenţa Transnistriei. În urmă cu o lună, autorităţile din stânga Nistrului au adoptat o lege cu privire la frontiera de stat care includea în teritoriul său şi localitatea Varniţa, care se afla sub jurisdicţia Chişinăului. Parlamentul şi Guvernul R. Moldova au condamnat acţiunile Tiraspolului şi s-au declarat îngrijorate de evoluţia negocierilor cu Transnistria.