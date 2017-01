Chițac, în PNL pentru a avea șanse mai mari la Primăria Constanța

06:54:59 / 05 Februarie 2016

FILOZOFIE CAZONA

Dl presedinte Chitac , pe care-l felicitam pentru numirea sa in fruntea liberalistilor libertini , se afla in perioada declaratiilor de bune intentii cu care sunt pavate drumurile care duc spre iadul politicianist .Constatam ca dl Chitac nu stapaneste (inca ) limbajul specific liderilor politici. Dar se va perfectiona in campanile electorale din acest an. Poate apela la experienta dlui Hasotti specialist in gargara liberala cu care si-a mascat intotdeauna sentimentele filo-pesediste. In acest sens recomandam dlui Chitac sa studieze capodopera dlui Hasotti intitulata “ Liberal in opozitie “ si va invata ce inseamna zicala una e sa vorbesti si alta e sa faci . Retinem cateva perle din declaratia dlui Chitac: Este mai bine sa fii bogat in viata decat foarte bogat in cimitir. Noi adaugam ca cimitirele sunt pline nu doar de oameni foarte bogati ci si de patrioti dezinteresati care si-au parasit meseria pentru a face cariera politica la batranete. Retinem si afirmatia ca nu este omul niciunui grup de interese , cu exceptia grupului format din constanteni . Afirmatia e potrivita ca primar , dar ca presedinte PNL nu credem ca se refera si la pesedisti . Sa speram ca faptele vor fi mai elocvente decat vorbele.