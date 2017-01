Chițac s-a înscris în PNL pentru șanse mai mari la Primăria Constanța

18:19:22 / 04 Februarie 2016

OMUL DE PAIE ?

DL CHITAC Dl Chitac va trebui sa invete rapid limbajul politic,care difera total de cel militar. Dsa afirma ca a ales PNL pentru a avea sanse mai mari ca sa fie ales primar . Oare asa sa fie? Daca primea oferta de la PSD se ducea acolo ? Credem , si asa ar fi normal , ca dl Chitac , in calitate de burghez civil , a considerat ca locul sau este la liberali ceea ce ni se pare normal .. Oricum nu conteaza deoarece in Romania partidele politice au doctrine si programe de fatada , ele nu reprezinta o anumita categorie sociala , vand aceeasi marfa ambalata frumos in demagogie , Partidele romanesti sunt partide pentru oricine , indiferent de provenienta sa sociala , indiferent de aspiratiile sale . Partidele sunt formate din clientele. Si cand esti ales de clientele , de reprezentantii ei , va trebui dupa ce ai fost ales sa le satisfaci dorintele, sa faci concesii deoarece, vorba aia , n-au dat votul sau banii degeaba. Sa admitem ca dl Chitac este integritatea intruchipata . Cum va proceda ca presedunte de partid si primar sa reziste cererilor de tot felul ? Vom vedea. Mai e un aspect . Daca Arghezi are dreptate cand afirma ca , citez : “ Se duc lupte crancene in si intre toate partidele cu scopul de a alege la conducere a lor si a statului pe cei mai prosti din sanul lor pentru a le incredinta misiunea de oameni “ de paie “. Cand se gaseste prostul ideal si mult visat,este aplaudat si dus pe umeri in locurile cele mai inalte “. Nu stiu dece , dar imi vine in minte scena in care Pinochio este curtat de catre cei doi banditi , cotoiul si vulpoiul pentru a-l determina sa puna mana pe banii lui .Vom trai si vom vedea.