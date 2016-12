Chitara acustică a lui Jimi Hendrix, vândută pentru 258.000 de dolari

Chitara acustică la care Jimi Hendrix a cântat acasă timp de trei ani pentru a nu-și supăra vecinii a fost vândută, joi, pentru 209.000 de lire (circa 258.000 de dolari) în cadrul licitației "Entertainment Memorabilia", organizată la Londra de casa Bonhams.

Valoarea chitarei acustice Epiphone FT79 (Seria Nr. 62262), din 1951, a fost estimată inițial la 80.000 — 120.000 de lire (10.000 — 48.000 de dolari), însă prețul ei a urcat în timpul unui adevărat "război" al ofertelor în timpul licitației, potrivit Guitar World.

Regretatul chitarist născut în 1942 și decedat în 1970 a cumpărat chitara cu circa 25 de dolari în august 1967 în perioada primului turneu Experience în Statele Unite. Mai târziu în acea lună el a dus-o în Marea Britanie și, pentru că nu putea folosi un amplificator în apartamentului său din Upper Berkeley Street din cauza plângerilor primite de la vecini, pentru o perioadă această chitară acustică a devenit instrumentul cel mai des utilizat de Hendrix.

El a folosit chitara Epiphone pentru a compune, printre altele, propria sa variantă a piesei 'All Along the Watchtower' a lui Bob Dylan.

"Hendrix se numără printre cei mai mari instrumentiști din istoria rockului, ceea ce face ca această chitară acustică să reprezinte apogeul pentru orice colecționar de chitare", a declarat directoarea Bonhams, Katherine Schofield, conform Belfast Telegraph.

Instrumentul s-a aflat în posesia lui Hendrix pentru trei ani, timp în care rockerul american l-a utilizat continuu în locuința sa din clădirea londoneză (astăzi muzeu), în care a fost vecin cu celebrul compozitor George Frideric Handel, cei doi fiind însă separați de un perete de două secole.

Într-un final, Hendrix i-a dat instrumentul "rece" chitaristului Blue Mink, Alan Parker, ulterior chitara putând fi auzită în înregistrări ale unor artiști precum Dusty Springfield, Walker Brothers, Paul McCartney și David Bowie.

La licitația Bonhams, o altă vedetă, una dintre chitarele customizate ale lui Prince — Cloud Guitar — a fost vândută pentru 87.500 de lire (circa 108.000 de dolari). Aceasta a fost folosită în turneele "Act I & II", dar și în cadrul "New Power Generation".

O chitară Gibson Les Paul Special Double Cutaway purtând semnătura lui B.B.King, estimată inițial la 3.500 de lire, s-a vândut cu 22.500 de lire.

O copertă de album din 1973 semnată de regretatul David Bowie a întrecut în valoare toate celelalte coperte ce poartă autograful artistului după ce a fost vândută cu 7.000 de lire. "Pentru Julie, multă dragoste, David Bowie", scrie pe coperta exemplarului albumului "Aladdin Sane".

Și haina de mătase cu care Keith Richards din legendara trupă Rolling Stones a fost îmbrăcat la London Palladium, în 1967, a doborât un record pentru un obiect vestimentar purtat de un membru al unei trupe, aceasta fiind adjudecată pentru 35.000 de lire. Jacheta fusese oferită părinților vânzătorului chiar de către muzician.