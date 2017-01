Chitarele trupei „Nazareth” vor ajunge la fanii din România

Trupa rock „Nazareth” va concerta la Arenele Romane din capitală, pe data de 26 aprilie, în cadrul turneului de promovare a celui mai recent material, intitulat „The Neuz” şi lansat în februarie 2008. Fanii din România vor avea parte de o surpriză de proporţii după concertul renumitului grup, astfel că două instrumente - chitara solo şi chitara bas, care vor fi folosite în cadrul evenimentului de la Bucureşti - vor ajunge la cei mai norocoşi dintre admiratorii formaţiei. Pentru a se putea bucura de un asemenea cadou, fanii trebuie să îşi cumpere un bilet la concertul „Nazareth” de la Arenele Romane, apoi să participe la o tombolă prin care vor fi desemnaţi cîştigătorii celor două instrumente muzicale.

Biletele pentru acest show se pot achiziţiona online de pe site-urile www.ticketpoint.ro, www.eventim.ro şi www.bilete.ro, la preţul de 80 de lei. În deschiderea recitalului celor de la „Nazareth” va concerta „Trooper“, grup renumit în rîndul rockerilor din România. Formaţia „Trooper” a fost înfiinţată în 1995 şi în prezent, îi are în componenţă pe Alin Dincă („Coiotu”, voce), Aurelian Dincă („Balaurul”, chitară), Laurenţiu Popa (chitară), Ionuţ Rădulescu („Oscar”, chitară bas) şi Ionuţ Covalcioc („John”, baterie). În cei aproape 13 ani de carieră, „Trooper” a cîntat pe aceeaşi scenă cu „Iron Maiden”, „Sepultura”, „Prodigy”, „The Cult”, „Rasmus”, „W.A.S.P.” şi „Rotting Christ”.

Formaţia „Nazareth” a fost înfiinţată în anul 1968, în Dunfermline, Scoţia. Albumul de debut al trupei, intitulat „Nazareth”, a fost lansat în 1971, la Londra, fiind urmat de „Exercises”, în 1972, „Razamanaz”, în 1973, „Loud \'N\' Proud”, la sfîrşitul lui 1973, „Rampant”, în 1974, „Hair of the Dog”, în 1975, „No Mean City” şi „Malice in Wonderland”, în 1979, toate acestea bucurîndu-se de un succes uriaş. Componenţa actuală a trupei este: Dan McCafferty - voce, Jimmy Murrison - chitară, Pete Agnew - bas şi Lee Agnew - tobe.