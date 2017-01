Chitaristul trupei The Doors va lansa un album solo

Robby Krieger, chitaristul legendarei trupe The Doors, care şi-a legat numele de hit-uri ca ”Light My Fire”, ”Love Her Madly”, ”Touch Me” sau ”Love Two Times”, va lansa, luna aceasta, un album solo. Albumul se va intitula ”Singularity” şi va conţine zece piese. Acesta este al nouălea disc din cariera solo a lui Robby Krieger. În vârstă de 64 de ani, Robby Krieger susţine, în prezent, concerte alături de Ray Manzarek, cel care cânta la clape în The Doors. Cu Jim Morrison în prim-plan, The Doors a fost una dintre cele mai importante trupe rock din SUA, care a făcut istorie între 1967 şi 1971, lansând piese ca ”Break on Through (To the Other Side)”, ”The End”, ”L.A. Woman” sau ”Rider On The Storm”. Trupa s-a destrămat după moartea lui Jim Morrison, survenită în anul 1971, din cauza unui cocktail de droguri şi alcool.