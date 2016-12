Chiţu, stagiu de succes la PSV Eindhoven

Timp de cinci zile, Aurelian Chiţu, mijlocaşul formaţiei Viitorul Constanţa, s-a aflat în curtea uneia dintre marile echipe ale Europei, PSV Eindhove, Actualul lider din campionatul Olandei l-a invitat pe jucătorul în vârstă de 19 ani la un stagiu de pregătire în vederea unui eventual transfer. Fostul internaţional de juniori a revenit în ţară în noaptea de sâmbătă spre duminică impresionat de nivelul de joc din Ţara Lalelelor. „Nu pot să spun că am avut emoţii. Am făcut câteva antrenamente cu echipa de tineret şi am susţinut două meciuri de verificare, la care au participat şi alţi tineri din toată lumea monitorizaţi de PSV. În primul joc am intrat în repriza secundă, iar în al doilea am fost integralist. M-au folosit pe postul meu, cel de mijlocaş stânga, şi am reuşit să marchez o dată. Nu erau mari diferenţe în privinţa condiţiilor de pregătire faţă de cele de la Academie, dar nivelul de joc era ceva mai ridicat. Nu am discutat cu vreun oficial, dar sunt încântat că mă aflu în atenţia unui club de acest nivel. Aş fi fericit dacă aş ajunge la Eindhoven, dar îmi văd în continuare de treabă şi încerc să-mi ajut cât mai mult echipa prin evoluţiile mele”, a spus Chiţu. „Ştiu că au fost mai mulţi jucători din toată lumea pe care olandezii îi urmăresc de mai multă vreme, fiind vorba de o cunoaştere reciprocă. Din păcate, Chiţu nu a fost într-o poziţie favorabilă din punct de vedere fizic, întrucât resimte dureri la genunchiul drept. S-ar putea să fie vorbă de o tendinită, motiv pentru care va efectua un RMN. Nu am purtat nicio o discuţie cu olandezii. Probabil că vom afla mai multe când cei de la PSV vor veni într-o vizită la Constanţa, la sfârşitul lunii februarie, pentru a vedea Academia”, a spus preşedintele Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, Paul Peniu.